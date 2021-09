FIFA 22 – wczesny dostęp już wystartował. Sprawdź, jak zagrać

Podpowiadamy jak uzyskać wczesny dostęp do gry FIFA 22, tak aby rozgrywkę zacząć już dziś.

Choć premiera najnowszej odsłony serii FIFA nastąpi dopiero 1 października, to już teraz możecie zacząć nowy sezon zmagań. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział we wczesnym dostępie FIFA 22, jakie wymagania spełnić, i co najważniejsze – ile to kosztuje? Odpowiedzi na te pytanie poznacie w poniższym tekście.

FIFA 22 - wczesny dostęp w ramach EA Play (trial)

Od 22 września gracze mogą korzystać z wersji "trial gry FIFA 22, jest to ograniczony czasowo dostęp do pełnej zawartości gry. Ile dokładnie macie czasu? W ramach wczesnego dostępu będziecie mogli spędzić podczas rozgrywki nawet 10 godzin. Do waszej dyspozycji oddane zostaną wszystkie najważniejsze tryby gry, w tym FIFA 22 Ultimate Team. Co istotne, wszystkie postępy z wersji trial będziecie mogli przenieść do premierowego wydania, jeśli oczywiście zdecydujecie się na jego zakup.

Dostęp do triala FIFY 22 nie jest jednak całkowicie darmowy. Przysługuje on jedynie abonentom usługi EA Play. Na szczęście miesięczny koszt abonamentu to około 15 złotych, co nie powinno być zbytnim obciążeniem dla domowego budżetu. EA Play zapewni wam nie tylko dostęp do wczesnego dostępu FIFA 22, ale uprawni was do zakupu cyfrowej wersji gry z 10% zniżką.

EA Play jest obecnie dostępna zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X.

FIFA 22 - wczesny dostęp w ramach edycji Ultimate

Jeśli 10-godzinny trial to dla was za mało, to jest jeszcze jeden sposób na wczesny dostęp do gry FIFA 22. Niestety, jest on też znacznie bardziej kosztowny.

Już 27 września wczesny dostęp do pełnej, nieograniczonej wersji gry otrzymają gracze, którzy zakupili FIFA 22 Ultimate Edition. To jedno z najdroższych wydań gry zapewni wam nie tylko szybszy start w FIFA 22, ale również szereg bonusów i dodatków, w tym:

Bezpłatną aktualizacja z PS4 na PlayStation 5 lub Xbox One na Xbox Series X/S (w zależności od wybranej przez was wersji)

Niewymiennego piłkarza „Obiecujące transfery" od 1 października

4600 FIFA Points

Piłkarz z pierwszej drużyny tygodnia

Kylian Mbappé na wypożyczeniu

Ambasador FUT na wyp. do wyboru

Miejscowy talent w trybie kariery

FIFA 22 Edycja Ultimate jest dostępna w sprzedaży, m.in. w:

PS Store (edycja cyfrowa na PS4/PS5) za 449 złotych (10% taniej z EA Play)

MS Store (edycja cyfrowa na Xbox One/Xbox Series X/S) za 449 złotych (10% taniej z EA Play)

Media Expert (wersja na Xbox One/Xbox Series X) za 459 złotych

