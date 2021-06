FIFA 22 - wersja na PC będzie gorsza od tej na PS5 i Xbox Series X

Już niebawem powinniśmy się doczekać oficjalnej zapowiedzi gry FIFA 22, okazuje się jednak, że gracze PC-towi mogą być bardzo rozczarowani tegoroczną edycją.

Rok w rok otrzymujemy kolejne edycje gier z serii FIFA od Electronic Arts. Jedne mniej, drugiej bardziej udane. Niestety amerykański producent już nie raz pokazał, że nie do końca radzi sobie z przechodzeniem na kolejne generacje sprzętu. Tak było choćby w 2014 roku, gdy FIFA 14 w wersji na PC była niemal identyczna jak na starych konsolach PS3 i Xbox 360. Tymczasem posiadacze nowych urządzeń od Sony i Microsoftu (PS4 i Xbox One) mogli cieszyć się next-genowymi rozwiązaniami. Podobnie zresztą było w zeszłym roku, gdzie niektóre elementy i rozwiązania zostały wprowadzone jedynie na PS5 i Xbox Series X. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że koszmar PC-towców będzie trwał.

Jeden z decydentów Electronic Arts przyznał, że zespół odpowiedzialny za grę FIFA 22 skupiony jest głównie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X / S. Oznacza to, że wersje gry na PC i Nintendo Switch (tu nie ma żadnego zaskoczenia), będą po raz kolejny "wybrakowane" w porównaniu do tego co oferować będą wydania na next-geny Sony i Microsoftu.

Wciąż jesteśmy na wczesnym etapie przechodzenia na nową generację i w tej chwili zespół skupia się na tworzeniu najlepszych, jakościowych doświadczeń na nowych konsolach, zanim zaczniemy szukać możliwości modernizacji innych platform - Electronic Arts.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że PC pominięto przy okazji zamkniętych beta testów FIFA 22, które właśnie się rozpoczęły. Najnowszą produkcję EA Sports mogą sprawdzić jedynie posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X, co faktycznie wskazuje na to, że PC-towi gracze otrzymają w tym roku jedynie aktualizację składów, a nie pełnoprawną, nową odsłonę cyklu.

Oczywiście, musimy poczekać na oficjalną prezentację FIFA 22, jednak powyższe informacje zdecydowanie na napawają optymizmem sympatyków FIFA na PC. Na szczęście, na nowe wieści odnośnie tegorocznej edycji nie będziemy musieli długo czekać. Już 22 lipca odbędzie się wydarzenie EA Play Live, na którym zobaczymy FIFĘ 22.

