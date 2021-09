FIFA 22 z wyłącznością na włoską Serie A i Supercoppa Italiana

FIFA 22 wzbogaciła się właśnie o kolejną, pokaźną listę zespołów na wyłączność. Wyjątkowo szczęśliwi będą sympatycy włoskiego footballu.

fot. EA Sports

Przedstawiciele EA SPORTS poinformowali właśnie o nawiązaniu strategicznej współpracy z Lega Seria A, czyli najwyższymi ligowym rozgrywkami piłkarskim we Włoszech. Na mocy nowej umowy FIFA 22 będzie miała wyłączne prawo do prezentowania w grach wideo dokładnych nazw, wizerunków, emblematów 16 czołowych zespołów Serie A. Na liście tej znajdują się: Bologna F.C. 1909, Cagliari Calcio, Empoli F.C., ACF Fiorentina, Genoa C.F.C., Hellas Verona F.C., FC Internazionale Milano, A.C. Milan, S.S.C. Napoli, U.S. Salernitana 1919, U.C. Sampdoria, U.S. Sassuolo Calcio, Spezia Calcio, Torino F.C., Udinese Calcio, oraz Venezia F.C. Niestety, w grze zabraknie takich zespołów jak: Juventus Turyn, Lazio Rzym, AS Roma oraz Atalanta Bergamo, które już wcześniej podpisały umowy z Konami. W FIFA 22 będą one przedstawione jako: Piemonte Calcio, Latium, Roma FC oraz Bergamo Calcio.

To jednak nie wszystko EA SPORTS zostało również sponsorem tytularnym i oficjalnym partnerem Supercoppa Italiana (Superpuchar Włoch), który od sezonu 2022-23 zmieni nazwę na EA SPORTS Supercup. Kibice mogą spodziewać się, że treści EA SPORTS będą prezentowane w trakcie sezonu podczas meczów Coppa Italia, Suppercoppa Italiana, Mistrzostw Serie A oraz podczas rozgrywek e-sportowych eSporto eSerie A TIM.

Przypomnijmy, że w sumie FIFA 22 zawiera ponad 30 lig piłkarskich, w tym, oprócz Serie A, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander i wiele innych, do tego możemy liczyć na ponad 700 drużyn, 100 stadionów i 17 tysięcy zawodników.

Premiera FIFA 22 odbędzie się już 1 października 2021 na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

