FIFA 23 - crossplay na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X. Jak działa?

Podpowiadamy, jak działa crossplay w grze FIFA 23 na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Spis treści

W grach sieciowych crossplay to jedna z rzeczy, na którą gracze zwracają szczególną uwagę. W takich tytułach jak Call of Duty czy Fortnite jest to już norma. Jak sytuacja wygląda w przypadku FIFA 23? zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje.

Czy FIFA 23 będzie miała crossplay na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i PC?

Odpowiedź brzmi TAK i zapewne ucieszy wielu graczy. Pierwszy raz w przypadku tej serii możemy mówić o różnych wariantach rozgrywki międzyplatformowej. Poniżej przedstawiamy jak to wygląda w praktyce.

W FIFA 23 z trybu crossplay będą mogli korzystać posiadacze tej samej generacji urządzeń. W pierwszej puli znajdują się użytkownicy PS5, Xbox Series X/S, PC, Stadia, natomiast w drugiej posiadacze Xbox One oraz PS4.

Funkcja będzie dostępna od dnia premiery dla trybów FUT Division Rivals (poza trybem współpracy), Mistrzostwa FUT, FUT Ultimate Draft online, mecze towarzyskie FUT online (poza trybem współpracy), FUT Graj ze znajomym, mecze towarzyskie online, sezony online (poza sezonami współpracy).

fot. EA

Rynek transferowy FUT

Pomiędzy różnymi platformami będzie działał także rynek transferowy. Zostanie on podzielony na grupy.

Wspólny rynek transferowy

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X/S

Stadia

Co to oznacza? Jeśli przykładowo gracz korzystający z PS4 wystawi kartę na sprzedaż, zobaczą ją posiadacze PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Google Stadia.

Indywidualny rynek transferowy

Grupa 1 - PC

Grupa 2 - Nintendo Switch

EA Social

EA Social to specjalny widżet, który pomoże graczom wyszukiwanie znajomych i partnerów do gry niezależnie od posiadanej platformy. Na liscie znajomych będziemy mogli zobaczyć kilka oznaczeń. Pojawią się osoby online i offline, zobaczymy z jakiej platformy korzystają i czy możemy wspólnie rozegrać mecz. Jeśli gramy na PS4, bez problemu do listy dodamy znajomego korzystającego z PC. W takim wypadku jednak nie zagramy razem meczu, ponieważ korzystamy z innej generacji sprzętu.