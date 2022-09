FIFA 23 demo – kiedy i gdzie pobrać? Sprawdź, co wiemy

Premiera gry FIFA 23 coraz bliżej, czy w tym roku możemy liczyć na wersję demo? Sprawdź, kiedy i gdzie pobrać wersję testową gry.

Demo FIFA 23 – czy i kiedy zostanie udostępnione?

Przez wiele lat w kalendarzu każdego gracza i sympatyka footballu niezmiennie widniały dwie daty – premiera kolejnej odsłony serii FIFA i poprzedzający ją debiut dema. Wersja demonstracyjna z reguły oferowała nam możliwość rozegrania towarzyskiego spotkania pomiędzy kilkoma największymi klubami ze świata. Nielimitowany czasowo dostęp do gry sprawiał, że wielu graczy było wstanie wyrobić sobie opinię o zmianach w samej rozgrywce już na podstawie dema. W zeszłym roku, FIFA 22 zerwała z tradycją i nie otrzymała wersji demonstracyjnej. Czy tak samo będzie w przypadku FIFY 23?

FIFA 23 zadebiutuje już 30 września 2022 r. na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Można zatem śmiało przypuszczać, że wersja demo powinna zostać udostępniona już niebawem. Tak się jednak nie stanie. Trzeba powiedzieć sobie jasno – FIFA 23 nie otrzyma dema. Nie oznacza to jednak, że nie sprawdzimy gry przed premierą.

FIFA 23 nie otrzyma klasycznego dema, ale za to jest wersja trial (fot. EA)

Nie demo, tylko trial FIFA 23

EA kontynuuje swoją politykę wydawania gier w wersjach trial. Oznacza to, że już 27 września – trzy dni przed oficjalną premierą będziecie mogli zanurzyć się w rozgrywce w FIFĘ 23. W odróżnieniu od dema, trial oferuje pełen dostęp do wszystkich trybów gry, w tym kariery czy Ultimate Team. Niestety, z tych dobroci będziecie mogli korzystać jedynie przez 10 godzin (liczony jest rzeczywisty czas rozgrywki), a dodatkowo dostęp do wersji trial FIFA 23 nie jest darmowy. Chcąc skorzystać z wczesnego dostępu do gry FIFA 23 macie do wyboru dwie opcje – EA Play bądź wydanie Ultimate Edition.

EA Play to abonament, który nie tylko zapewni wam dostęp do wersji trial FIFY 23, ale również innych nadchodzących produkcji amerykańskiego producenta. Co więcej, zapewnia on również bogatą bibliotekę gier oraz 10% zniżkę przy zakupie dowolnej gry EA (w tym wszystkich wydań FIFA 23). EA Play jest przy tym bardzo atrakcyjny cenowo. Bez względu na wybraną platformę (usługa jest dostępna na PC, PlayStation i Xbox), koszt EA Play to 14,99 złotych za miesiąc. Warto przy tym dodać, że posiadacze konsol Xbox i PlayStation mogą obecnie skorzystać z promocji, dzięki której zapłacą za pierwszy miesiąc EA Play (a co za tym idzie dostęp do wersji trial gry FIFA 23) jedyne 5 złotych.

Na wczesny dostęp do najnowszej odsłony serii FIFA mogą również liczyć nabywcy wersji Ultimate Edition. Trzeba jednak podkreślić, że jest to dość kosztowna zabawa. W zależności od wybranej platformy, FIFA 23 Ultimate Edition to wydatek od 399 do 449 złotych.

FIFA 23 w Xbox Game Pass

Xbox Game Pass zaoferuje darmowy dostęp do wczesnego dostępu gry FIFA 23 (fot. EA)

Ok, pisząc, że macie tylko dwie opcje wyboru odnośnie wczesnego dostępu do FIFY 23 nieco nagiąłem prawdę. W rzeczywistości bowiem macie jeszcze jedną opcję – abonament Xbox Game Pass. Dzięki bliskiej współpracy EA i Microsoftu, trial FIFA 23 zostanie udostępniony wszystkim posiadaczom abonamentu Game Pass na konsolach Xbox i PC bez żadnych dodatkowych opłat. Jeśli zatem obecnie korzystacie z usługi Microsoftu to 27 września będziecie mogli wypróbować FIFĘ 23 w akcji.

