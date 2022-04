FIFA 23 free-to-play? Sprawdź, co już wiemy o jednej z najważniejszych tegorocznych premier

Zebraliśmy dla was wszystkie plotki, spekulacje i potwierdzone informacje na temat gry FIFA 23. Czy FIFA 23 będzie darmowa? Sprawdź, co już wiemy.

Seria gier piłkarskich FIFA od Electronic Arts należy do najpopularniejszych w branży. Według danych serwisu VGChartz jest to obecnie 6 najlepiej sprzedająca się marka gamingowa w historii, z ponad 325 milionami sprzedanych egzemplarzy. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że najbliższa odsłona cyklu – FIFA 23, będzie jednocześnie jego ostatnią, a przynajmniej w takiej formie jaką znamy dotychczas.

FIFA 23, a może już EA Sports FC? Na jaką nazwę zdecyduje się EA Sports?

Od kilku miesięcy trwa jawny konflikt pomiędzy włodarzami Electronic Arts a Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej (skrót od fr. Fédération Internationale de Football Association). Głównym elementem sporu jest opłata licencyjna za prawa do korzystania z marki FIFA. Obecna umowa pomiędzy stronami dobiega końca i, jak donosi New York Times, włodarze Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej zażądali podwojenia kwoty, jaką EA płaci za prawa do marki. Oznacza to, że Electronic Arts musiałoby zapłacić blisko miliard dolarów za czteroletnią umowę. Na to oczywiście nie chce zgodzić się producent gier, który uważa, że kwota ta jest stanowczo za wysoka. Co więcej, FIFA w nowej umowie chce zawrzeć punkty, które pod wieloma względami ograniczą możliwości rozwoju serii przez EA Sports.

FIFA 23 już jako EA Sports FC? To raczej mało prawdopodobne (fot. EA)

Electronic Arts wciąż ma prawa do marki i śmiało możemy założyć, że będzie chciało je wykorzystać „do cna”. Oznacza to, że w tym roku, zgodnie z planem, otrzymamy kolejną odsłonę kultowej serii w postaci FIFA 23. Nie jest jednak już żadną tajemnicą, że EA zarejestrowało niedawno markę EA Sports FC, którą jest powiązana bezpośrednio z grami wideo. Co więcej, włodarze EA Sports coraz śmielej podkreślają, że mogą zdecydować się na stworzenie własnej marki bowiem oprócz FIFY mają również kilkudziesięciu innych partnerów, z którymi współpracują przy tworzeniu gier piłkarskich.

Co na to Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej? Jak donosi znany i doświadczony dziennikarz - Jeff Grubb, FIFA zaktualizowała swój znak towarowy i dodała do niego możliwość opracowywania gier. To jednak nie wszystko, włodarze organizacji piłkarskiej ponoć rozmawiali już z przedstawicielami 2K Games, którzy mieliby kontynuować serię gier FIFA w kolejnych latach.

FIFA 23 – premiera

Kolejne odsłony serii FIFA trafiają do sprzedaży regularnie, każdego roku, już od 28 lat. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że każdej jesieni możemy liczyć na nową część cyklu. Z pewnością nie inaczej będzie w tym roku. Wrześniowa data premiery FIFY 23 wydaje się być zatem bardziej niż pewna. Na oficjalny komunikat w tej sprawie będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

FIFA 23 – platformy

FIFA 23 z całą pewnością trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Śmiało możemy założyć, że w nieco uproszczonej formie, gra trafi również na PlayStation 4 i Xbox One. Standardowo wersję „Legacy” powinni otrzymać również posiadacze Nintendo Switch.

FIFA 23 – PC wreszcie z wersją Next-Gen?

FIFA 23 na PC może wreszcie otrzymać next-genowe rozwiązania, jak choćby technologię HyperMotion (fot. EA)

FIFA 22 była pewną rewolucją. Technologia HyperMotion, która pozwala na dokładne zeskanowanie ruchów piłkarzy i realistyczne przeniesienie ich do świata gry, sprawiła, że rozgrywka w obecną odsłonę cyklu to prawdziwa przyjemność. Niestety, z dobrodziejstw nowej technologii mogą korzystać jedynie posiadacze konsol nowej generacji – PS5 i Xbox Series. Wersja gry na PS4, Xbox One i PC, to tak naprawdę nieco usprawniona FIFA 21. Choć możemy zrozumieć, dlaczego wysłużone już konsole ósmej generacji nie otrzymały wszystkich funkcji, to zaskakujące jest pozbawienie graczy PC-towych dostępu do najlepszej wersji gry.

Czy w przypadku tegorocznej FIFY możemy spodziewać się podobnego scenariusza? Jest to mało prawdopodobne. EA Sports nie tylko będzie chciało godnie pożegnać się z serią, ale również z pewnością dobrze zaznajomiło się już nową technologią i bez żadnych obaw będzie mogło ją wprowadzić na PC.

Choć oczywiście na potwierdzenie naszych przypuszczeń będziemy musieli jeszcze poczekać, to śmiało możemy założyć, że FIFA 23 na PC będzie jedną z najlepszych wersji gry.

FIFA 23 – wymagania

Jest jeszcze za wcześnie, aby nawet spekulować o wymaganiach sprzętowych FIFA 23 na PC, ale te z całą pewnością będą wyższe, niż miało to miejsce w przypadku obecnej odsłony serii, które, przypomnijmy, prezentują się następująco:

FIFA 23 free-to-play?

FIFA 23 free-to-play? To bardzo mało prawdopodobne (fot. EA)

Od lat pojawiają się plotki o przejściu serii FIFA na model free-to-play. W ostatnich miesiącach nabrały one dodatkowo na sile. Choć darmowa FIFA 23 z opcjonalnym systemem mikropłatności może wydawać się dla graczy kusząca, to mało prawdopodobne jest, aby EA dobrowolnie zrezygnowało z ogromnych zysków pochodzących bezpośrednio ze sprzedaży gry. Szczególnie teraz, gdy zamieszanie z prawami do licencji może sprawić, iż zainteresowanie FIFĄ 23 będzie jeszcze większe. Na ewentualne przejście serii gier od EA Sports na model free-to-play będziemy musieli poczekać co najmniej do 2023 roku i ewentualnego debiutu EA Sports FC.

FIFA 23 pozwoli na rozgrywkę międzyplatformową

Według doświadczonego dziennikarza i leakstera – Toma Hendersona, FIFA 23 jako pierwsza odsłona w historii serii pozwoli na rozgrywkę międzyplatformową. Oznacza to, że do wspólnej rywalizacji będą mogli przystąpić gracz z PC i konsol. Henderson podkreśla jednak, że nie jest pewien czy możliwość wspólnej gry pomiędzy platformami dotyczyć będzie wszystkich trybów w FIFA 23.

To na razie wszystkie informacje jakie udało nam się zdobyć na temat gry FIFA 23. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to od razu damy wam znać w powyższym artykule.

