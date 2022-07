FIFA 23 - gdzie kupić najtaniej na PC, PlayStation, Xbox i Switch? Najlepsze ceny i oferty

Przedstawiamy wam najlepsze oferty na grę FIFA 23 na PC i konsolach. Sprawdź, gdzie możesz kupić najnowszą odsłonę serii gier piłkarskich w niskiej cenie.

Eletronic Arts ujawniło datę premiery gry FIFA 23, a przy okazji uruchomiło przedsprzedaż swojej flagowej produkcji. Wiemy już, że FIFA 23 zadebiutuje 30 września. Jest jednak sposób, aby rozpocząć zabawę nieco wcześniej - wystarczy, że zdecydujecie się na zakup edycji Ultimate na wybranej przez was platformie. Przygotowaliśmy dla was krótki poradnik poświęcony konkretnym edycjom gry i zestawienie najlepszych ofert, dzięki którym znajdziecie FIFĘ 23 w atrakcyjnych cenach.

FIFA 23 najlepsza na PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5

FIFA 23 trafi na niemal wszystkie wiodące platformy, a więc: PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oraz Google Stadia. Niestety, nie wszystkie wersji gry są sobie równe. Podobnie jak przed rokiem, na najlepsze wydanie FIFY 23 - ze wszystkim nowościami i rozwiązaniami mogą liczyć przede wszystkim posiadacze konsol PS5 i Xbox Series X|S. Na szczęście, w tym roku dołączą do nich posiadacze PC-tów. Wersja gry na PlayStation 4 i Xbox One zostanie niestety pozbawiona kluczowych technologii, jak choćby Hypermotion 2.0, która w znaczący sposób wpływa na realizm rozgrywki, animacje piłkarzy czy fizykę piłki. Posiadacze Nintendo Switch, do czego są już przyzwyczajeni, mogą liczyć jedynie na edycję "Legacy" - pozbawioną większości nowych rozwiązań.

FIFA 23 - cena i edycje

FIFA 23 będzie dostępna w dwóch edycjach - standardowej i ultimate. Ta druga, oprócz podstawowej wersji gry, zapewni wam również:

Dostęp na trzy dni przed premierą - od 27 września

4600 FIFA Points

Niewymiennego piłkarza „Obiecujące transfery” w FUT (30 września)

Piłkarza z pierwszej drużyny tygodnia FUT

Kyliana Mbappé na 5 meczów wypożyczenia w FUT

Ambasadora FUT do wyboru na 3 mecze wypożyczenia w FUT

Uzdolnionego wychowanka w trybie kariery (krajowy junior z potencjałem klasy światowej)

Limitowaną czasowo premię: niewymiennego Bohatera FUT FIFA World Cup (11 listopada)

W zależności o wybranej platformy cena FIFA 23 będzie się różnić. Najwięcej zapłacą osoby, które wybiorą edycję Ultimate na konsolach PlayStation 5 bądź Xbox Series X|S. Wówczas trzeba się liczyć z wydatkiem na poziomie 449 złotych. Nieco mniej za "Ultimate Edition" zapłacą posiadacze PC - 399 zł. Ceny edycji standardowej różnią się również w zależności od sklepu, ale obecnie zaczynają się one od następujących kwot:

FIFA 23 na PC - 239 zł

FIFA 23 na PS4 - 239 zł

FIFA 23 na PS5 - 279 zł

FIFA 23 na Xbox One - 239 zł

FIFA 23 na Xbox Series X|S - 279 zł

FIFA 23 na Nintendo Switch - 139 zł

FIFA 23 - najlepsze oferty i okazje na edycję standardową i Ultimate

