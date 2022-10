FIFA 23 już ze zmianami w rozgrywce. Pierwszy patch dostępny do pobrania

EA Sports udostępniło właśnie pierwszy patch do FIFA 23. Zmian nie jest może dużo, ale mogą znacząco wpłynąć na zabawę.

Jak już dobrze wiemy FIFA 23 to ostatnia odsłona serii od EA Sports. Producent ze wszystkich sił starał się jednak, aby godnie pożegnać cykl po niemal 30 latach. Trzeba przyznać, że EA udało się w dużej mierze podołać temu zadaniu choć pomniejszych usterek gra się nie ustrzegła. Przede wszystkim gracze narzekali na skuteczność rzutów karnych, których praktycznie nie da się przestrzelić. Druga sprawa to nowy "techniczny drybling", który u mniej uzdolnionych zawodników nie działa tak, jak powinien. Kontrowersje wzbudzali też sędziowie, którzy w niektórych sytuacjach byli zbyt surowi co często wypaczało wyniki.

EA błyskawicznie zareagowało na uwagi graczy i już przygotowało pierwszy patch, który skupia się właśnie na wyżej wymienionych problemach.

FIFA 23 Update 1 - lista zmian i nowości

Pierwsza aktualizacja do FIFA 23 jest już dostępna, więc jeśli chcecie usiąść dzisiaj do rywalizacji to koniecznie musicie pobrać nową łatkę. Co w niej znajdziemy? Wśród najważniejszych zmian znajdziemy:

Zmniejszono celność rzutów karnych wykonywanych, gdy pierścień Composure jest żółty lub czerwony.

Zwiększono prędkość animacji dryblingu technicznego dla niżej ocenianych dryblerów. Ta zmiana dotyczy w szczególności zawodników, których atrybuty związane z dryblingiem są poniżej 90.

Dostosowano sędziów, aby rzadziej wymierzali faule za zderzenia z użyciem rąk.

Dostosowano sędziów, aby częściej przyznawali żółte kartki (zamiast czerwonych) za faule popełnione przez wślizgi.

Jak zatem widać zmian jest może niewiele (szczególnie w porównaniu do pierwszych aktualizacji w latach minionych), ale w znaczący sposób poprawią one wrażenia z rozgrywki. Jesteście ciekawi, jak wypadła FIFA 23 w naszej recenzji? Jeśli tak, to zapraszamy do lektury TUTAJ.