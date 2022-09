FIFA 23 na smartfonie czy tablecie? To możliwe, podpowiadamy jak

Czekasz na FIFA 23 ale chciałbyś też móc pograć w trasie, na swoim tablecie lub nawet smartfonie? Mamy na to ciekawy sposób!

Spis treści

W nasze ulubione gry lubimy grać w różnych miejscach - zarówno w zaciszu własnego domu, jak i w komunikacji miejskiej czy w czasie przerwy w pracy. Czy uda nam się zagrać w nadchodzącą grę FIFA 23 poza naszym domem, korzystając tylko z dobrodziejstw telefonu czy tabletu? Okazuje się, że jest na to szansa.

Czy pojawi się mobilna FIFA 23?

Niestety na początek trzeba ostudzić największy zapał - FIFA 23 nie pojawi się w natywnej wersji mobilnej na nasze urządzenia. Mimo coraz szybszych procesorów w telefonach i tabletach, EA nie zdecydowało się na stworzenie takiej wersji gry.

Zobacz również:

Ze względu na to w najnowszą odsłonę piłkarskiego hitu zagramy natywnie tylko na poniższych platformach:

PC

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X/S

Nintendo Switch

Jak zagrać w FIFA 23 na telefonie i tablecie

Jednakże miłośnicy mobilnego grania nie powinni jeszcze zacząć rozpaczać, gdyż znaleźliśmy sposób - a nawet kilka - aby jednak zagrać w naszą ulubioną grę piłkarską na urządzeniach mobilnych! Na pomoc przyjdą nam platformy streamingowe, które są w stanie uruchomić gry przeznaczone na komputer na ekranach naszych tabletów czy smartfonów.

Dzięki nim, korzystając jedynie z naszego mobilnego internetu, będziemy mogli bez przeszkód pograć w ulubione tytuły - między innymi w FIFĘ 23. To wszystko z możliwością zarówno podłączenia własnego kontrolera, jak i korzystania z dotykowego sterowania na telefonie! Oto wszystkie opcje, które aktualnie oferują dostęp do tego tytułu:

Google Stadia

Fot. Google

Stadia to popularne rozwiązanie streamingowe prosto od Google. W aplikacji, która już od kwietnia tego roku jest zupełnie darmowa, możemy kupować gry i aplikacje, w które następnie zagramy na każdym kompatybilnym urządzeniu. Co więcej, kupując płatny abonament Stadia Pro, dostajemy też dostęp do biblioteki darmowych tytułów, w które możemy grać do woli w czasie trwania naszej subskrypcji.

FIFA 23 nie jest co prawda zawarta w cenie tego abonamentu, ale możemy ją kupić przez sklep Stadia. Dzięki temu będziemy mogli grać w ten tytuł na każdym urządzeniu kompatybilnym z serwisem - zarówno naszym komputerze, laptopie, jak i telefonie a nawet telewizorze. Wszystkie obsługiwane urządzenia opisane są w tym komunikacie od Google.

Shadow

Jest jeszcze inne rozwiązanie streamingowe, które działa trochę inaczej niż Stadia. Shadow pozwala nam na korzystanie z najnowocześniejszych komputerów, do których podłączamy się zdalnie. Dzięki temu nie musimy kupować żadnych gier w zewnętrznych serwisach - możemy zalogować się na nasze platformy typu Steam czy Epic Games Store i ściągnąć własne tytuły.

Co prawda najtańszy abonament Shadow jest dość drogi (kosztuje 30 USD), to dzięki niemu zyskujemy dostęp do niesamowicie mocnego sprzętu na ekranie wszystkich naszych urządzeń - od laptopów z Windowsem, przez MacBooki, aż do telefonów i tabletów. To idealne rozwiązanie, jeśli potrzebujemy potężnego komputera do wielu różnych aplikacji, które już posiadamy w swoich własnych bibliotekach.