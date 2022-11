FIFA 23 – premiera, wymagania, TOTW, FIFA World Cup Live. Sprawdź, co wiemy

Przedstawiamy wam najważniejsze informacje na temat gry FIFA 23. Premiera, wymagania na PC, drużyna tygodnia (TOTW), tryb FIFA World Cup Live i wiele więcej.

Spis treści

Seria gier piłkarskich FIFA od Electronic Arts należy do najpopularniejszych w branży. Według danych serwisu VGChartz jest to obecnie 6 najlepiej sprzedająca się marka gamingowa w historii, z ponad 325 milionami sprzedanych egzemplarzy. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że najbliższa odsłona cyklu – FIFA 23, będzie jednocześnie jego ostatnią, a przynajmniej w takiej formie jaką znamy dotychczas.

FIFA 23, a może już EA Sports FC? Na jaką nazwę zdecyduje się EA Sports?

Od kilku miesięcy trwa jawny konflikt pomiędzy włodarzami Electronic Arts a Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej (skrót od fr. Fédération Internationale de Football Association). Głównym elementem sporu jest opłata licencyjna za prawa do korzystania z marki FIFA. Obecna umowa pomiędzy stronami dobiega końca i, jak donosi New York Times, włodarze Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej zażądali podwojenia kwoty, jaką EA płaci za prawa do marki. Oznacza to, że Electronic Arts musiałoby zapłacić blisko miliard dolarów za czteroletnią umowę. Na to oczywiście nie chce zgodzić się producent gier, który uważa, że kwota ta jest stanowczo za wysoka. Co więcej, FIFA w nowej umowie chce zawrzeć punkty, które pod wieloma względami ograniczą możliwości rozwoju serii przez EA Sports.

FIFA 23 już jako EA Sports FC? To raczej mało prawdopodobne (fot. EA)

Electronic Arts wciąż ma prawa do marki i śmiało możemy założyć, że będzie chciało je wykorzystać „do cna”. Oznacza to, że w tym roku, zgodnie z planem, otrzymamy kolejną odsłonę kultowej serii w postaci FIFA 23. Nie jest jednak już żadną tajemnicą, że EA zarejestrowało niedawno markę EA Sports FC, którą jest powiązana bezpośrednio z grami wideo. Co więcej, włodarze EA Sports coraz śmielej podkreślają, że mogą zdecydować się na stworzenie własnej marki bowiem oprócz FIFY mają również kilkudziesięciu innych partnerów, z którymi współpracują przy tworzeniu gier piłkarskich.

Co na to Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej? Jak donosi znany i doświadczony dziennikarz - Jeff Grubb, FIFA zaktualizowała swój znak towarowy i dodała do niego możliwość opracowywania gier. To jednak nie wszystko, włodarze organizacji piłkarskiej ponoć rozmawiali już z przedstawicielami 2K Games, którzy mieliby kontynuować serię gier FIFA w kolejnych latach.

Aktualizacja - FIFA 23 oficjalnie ostatnią odsłoną serii w wykonaniu Electronic Arts

Electronic Arts oficjalnie zapowiedziało powstanie nowej serii gier piłkarskich, które ukazywać się będą pod nazwą EA Sports FC. Włodarze amerykańskiego producenta potwierdzili jednocześnie, że najbliższa odsłona serii - FIFA 23, będzie ostatnią w ich wykonaniu. Czy to oznacza, że po blisko trzech dekadach istnienia kultowa marka zniknie z rynku gier wideo? Nic bardziej mylnego.

Gianni Infantino - prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, w wywiadzie dla "New York Times" potwierdził, że seria gier piłkarskich FIFA będzie kontynuowana. Co więcej, ma ona w przyszłości wytyczać standardy w branży.

Mogę zapewnić, że jedyna autentyczna, prawdziwa gra nosząca nazwę FIFA będzie najlepszą dostępną dla graczy i fanów piłki nożnej - Gianni Infantino.

FIFA 23 – premiera

Kolejne odsłony serii FIFA trafiają do sprzedaży regularnie, każdego roku, już od 28 lat. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że każdej jesieni możemy liczyć na nową część cyklu. Nie inaczej będzie w tym roku. Przedstawiciele studia EA Sports poinformowali, że premiera gry FIFA 23 odbędzie 30 września. Co więcej, najwięksi fani będą mogli rozpocząć rozgrywkę nieco wcześniej, bowiem już 27 września. Wówczas gra zostanie udostępniona dla nabywców rozszerzonej - Ultimate Edition.

FIFA 23 - recenzja i opinie

Premiera FIFY 23 już za nami, a więc pora na naszą recenzję? Mieliśmy okazję spędzić z najnowszą produkcją EA wystarczająco wiele czasu, aby przekonać się, że jest naprawdę dobrze. Czy to jednak najlepsza FIFA w historii? Czy EA Sports godnie żegna się z serią? O tym przekonacie się czytając naszą recenzję - o TUTAJ.

Zwiastun i gameplay

Electronic Arts stopniowo dozuje nam informacje na temat gry FIFA 23. Do tej pory otrzymaliśmy zaledwie kilka materiałów na temat produkcji, w tym zwiastun i pierwszy, pełnoprawny pokaz z rozgrywki.

Nowości i zmiany

FIFA 23 jest przedstawiania przez Electronic Arts jako "największa odsłona serii w historii" i to nie bez powodu. Na początek - Hypermotion 2.0, nowa generacja chwalonej technologii, która pozwoli uzyskać jeszcze bardziej realistyczne animacje. Ulepszenia obejmują również zaawansowaną fizykę uderzeń nowy system dryblingu oraz nową mechanikę przyśpieszenia. EA Sports postanowiło również odświeżyć system wykonywania stałych fragmentów gry, w tym rzutów wolnych, karnych i rożnych.

Po raz pierwszy w historii serii otrzymamy również możliwość rozgrywki klubowymi drużynami kobiecymi w Barclays FA Women's Super League lub Division 1 Arkema. Nie zabraknie również najważniejszych turniejów piłkarskich nadchodzącego roku, a więc Mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn - Katar 2022 oraz Mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet - Australia i Nowa Zelandia 2023. Możemy liczyć także na zmiany w trybach: kariery, Volta i Ultimate Team. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak jeszcze nieco poczekać. Na szczęście EA podało już konkretne daty prezentacji poszczególnych nowości, i prezentują się one następująco:

Szczegóły na temat trybu kariery zostaną ujawnione 1 sierpnia .

zostaną ujawnione . Szczegóły na temat trybu Volta zostaną ujawnione 8 sierpnia .

zostaną ujawnione . Szczegóły na temat trybu Ultimate Team zostaną ujawnione 11 sierpnia.

Aktualizacja - poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat fundamentalnych zmian w rozgrywce

EA Sports opublikowało na swoim oficjalnym blogu ciekawy wpis przedstawiający najważniejsze zmiany w rozgrywce, które trafią do FIFY 23. Na co możemy dokładnie liczyć? Z rzeczonego wpisu wynika, że niemal każdy element rozgrywki został w jakiś sposób zmodyfikowany, od gry w obronie, przez nowe animacje, lepszą kontrolę nad piłką po nowy system dryblingu i wykonywania stały fragmentów gry.

Wśród najważniejszych nowości warto wyróżnić:

Techniczny drybling

Nowy system dryblingu, który wykorzystuje system Active Touch do "bardziej inteligentnego obliczania drogi zawodnika do piłki".

Nowy system przyspieszania zawodników o nazwie AcceleRATE

Zawodnicy o podobnej prędkości mogą poruszać się po boisku w różny sposób, w zależności od tego, jak przyspieszają. Zawodnicy dzielą się na trzy kategorie:

Kontrolowani - przyspieszający w normalny sposób (będzie dotyczyć większości zawodników).

- przyspieszający w normalny sposób (będzie dotyczyć większości zawodników). Wybuchowi - niżsi, bardziej zwinni zawodnicy, którzy mają szybkie przyspieszenie, a następnie zwalniają.

- niżsi, bardziej zwinni zawodnicy, którzy mają szybkie przyspieszenie, a następnie zwalniają. Wydłużeni - wyżsi zawodnicy, którzy potrzebują więcej dystansu, aby się rozpędzić, ale w końcu mogą dogonić i wyprzedzić każdego.

Mocne strzały

Wciskając L1 i R1 podczas strzelania, gracze oddają potężne strzały, które potrzebują dużo czasu, aby się uaktywnić.

Przeprojektowane stałe fragmenty gry

Zmieniono sposób wykonywania rzutów wolnych, pozwalając wybrać, gdzie zawodnik kopie piłkę, wpływając na podkręcenie i wysokość.

Gracze mogą sprawić, że obrońca położy się za murem, aby bronić się przed niskimi rzutami wolnymi

Rzuty karne są teraz oparte na wyczuciu czasu, a " pierścień opanowania" określa dokładność i siłę rzutu.

FIFA 23 – platformy

FIFA 23 trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Należy jednak podkreślić, że tylko nabywcy wersji gry na PC i konsole 9. generacji mogą liczyć na prawdziwe next-genowe doznania i wsparcie technologii Hypermotion 2.0. W uproszczonej formie („Legacy”), gra trafi również na Nintendo Switch. Przygotuj się na debiut gry, już teraz kupując konsole:

FIFA 23 na smartfonie i tablecie?

W najnowszą odsłonę serii FIFA zagramy również na naszych urządzeniach mobilnych. Choć EA Sports nie przygotowało wersji dedykowanej dla systemów Android czy iOS, to dzięki streamingowi i rozwiązaniom w chmurze możemy grać w FIFĘ 23 na niemal dowolnym urządzeniu. Pomoże nam w tym m.in. Google Stadia, ale nie tylko. Więcej o FIFĘ na smartfonach i tabletach przeczytacie tutaj.

FIFA 23 na PC wreszcie z wersją Next-Gen?

FIFA 23 na PC wreszcie otrzyma next-genowe rozwiązania, jak choćby technologię HyperMotion (fot. EA)

FIFA 22 była pewną rewolucją. Technologia HyperMotion, która pozwala na dokładne zeskanowanie ruchów piłkarzy i realistyczne przeniesienie ich do świata gry, sprawiła, że rozgrywka w obecną odsłonę cyklu to prawdziwa przyjemność. Niestety, z dobrodziejstw nowej technologii mogą korzystać jedynie posiadacze konsol nowej generacji – PS5 i Xbox Series. Wersja gry na PS4, Xbox One i PC, to tak naprawdę nieco usprawniona FIFA 21. Choć możemy zrozumieć, dlaczego wysłużone już konsole ósmej generacji nie otrzymały wszystkich funkcji, to zaskakujące jest pozbawienie graczy PC-towych dostępu do najlepszej wersji gry.

Czy w przypadku tegorocznej FIFY możemy spodziewać się podobnego scenariusza? Jest to mało prawdopodobne. EA Sports nie tylko będzie chciało godnie pożegnać się z serią, ale również z pewnością dobrze zaznajomiło się już nową technologią i bez żadnych obaw będzie mogło ją wprowadzić na PC. Choć oczywiście na potwierdzenie naszych przypuszczeń będziemy musieli jeszcze poczekać, to śmiało możemy założyć, że FIFA 23 na PC będzie jedną z najlepszych wersji gry.

Aktualizacja - FIFA 23 na PC prawdziwym Next-Genem!

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że FIFA 23 na PC otrzyma wszystkie funkcje, technologie i rozwiązania (w tym HyperMotion 2.0), które były zarezerwowane do tej pory jedynie dla konsol PS5 i Xbox Series X. EA udowadnia tym samym, że chce godnie pożegnać się z kultową serią.

Więcej na temat różnić pomiędzy poszczególnymi wersjami gry (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) przeczytacie tutaj.

FIFA 23 – wymagania na PC

Poznaliśmy już oficjalne wymagania sprzętowe FIFA 23 na PC. Niestety, nowe funkcje i rozwiązania sprawiły, że do uruchomienia FIFY 23 będzie potrzebny znacznie mocniejszy komputer niż miało to miejsce w przypadku gry FIFA 22.

FIFA 23 – minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 - 64-Bit

Procesor: Intel Core i5 6600k lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 570

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

FIFA 23 - zalecane wymagania na PC

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7 6700 lub AMD Ryzen 7 2700X

Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon RX 5600 XT

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

FIFA 23 - demo czy trial? Co wiemy o wczesnym dostępie i jak z niego skorzystać?

Wielu graczy zadaje sobie pytanie, czy na pożegnanie z serią FIFA, EA Sports opublikuje demo gry. Niestety, możemy już oficjalnie potwierdzić, że FIFA 23 dema nie otrzyma. Wciąż możecie jednak wypróbować grę przed premierą, a nawet przed jej kupnem. W celu pomoże nam wersja trial. Jak uzyskać do niej dostęp? To bardzo proste.

Wystarczy, że wykupicie dostęp abonamentu EA Play, a otrzymacie pełen dostęp do wszystkich trybów gry FIFA 23, w tym kariery czy Ultimate Team. Niestety, z tych dobroci będziecie mogli korzystać jedynie przez 10 godzin. Miesięczny koszt EA Play (bez względu na wybraną platformę) to 14,99 zł, jednak posiadacze konsol Xbox i PlayStation mogą obecnie skorzystać z promocji, dzięki której zapłacą za pierwszy miesiąc EA Play jedyne 5 złotych.

Dostęp do wersji trial otrzymają również (bez żadnych dodatkowych opłat) posiadacze abonamentu Xbox Game Pass. Wczesny dostęp do FIFY 23 wystartuje 27 września, czyli na trzy dni przed oficjalną premierą. Warto przy tym dodać, że z przedpremierowego dostępu mogą skorzystać również nabywcy gry w wersji Ultimate Edition.

FIFA 23 - Cross-play

Według doświadczonego dziennikarza i leakstera – Toma Hendersona, FIFA 23 jako pierwsza odsłona w historii serii pozwoli na rozgrywkę międzyplatformową. Oznacza to, że do wspólnej rywalizacji będą mogli przystąpić gracz z PC i konsol. Henderson podkreśla jednak, że nie jest pewien czy możliwość wspólnej gry pomiędzy platformami dotyczyć będzie wszystkich trybów w FIFA 23.

Aktualizacja - FIFA 23 oficjalnie z funkcją cross-play!

Koniec domysłów i spekulacji, FIFA 23 - jako pierwsza w historii serii, otrzyma funkcję cross-play. Niestety, ze względów technologicznych, nie wszyscy gracze będą mogli liczyć na wspólną rozgrywkę. Na międzyplatformową rywalizacją mogą liczyć posiadacze PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia oraz PC. Drugą grupę utworzą właściciele PS4 i Xbox One. Cross-play w FIFA 23 nie będzie bowiem dostępny pomiędzy poszczególnymi generacjami sprzętu.

Tak będzie działać funkcja cross-play w FIFA 23 (fot. Electronic Arts)

FIFA 23 - Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Katar 2022. Co nich wiemy, czy turniej jest w grze?

Wielu graczy zastanawia się czy nadchodzące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn są dostępne w grze FIFA 23 i jak się one prezentują. Otóż już śpieszymy z odpowiedzią - tak, turniej w Katarze jest dostępny w grze. Co więcej, mówimy to o pełnym, oficjalnym wsparciu, więc możemy liczyć na oprawę bliską prawdziwym mistrzostwom świata. Turniej możemy rozegrać online bądź offline. Więcej na jego temat przeczytacie TUTAJ.

FIFA 23 - Web App i Companion App

Nie da się ukryć, że to właśnie tryb Ultimate Team należy do najpopularniejszych w każdej kolejnej odsłonie serii i nie inaczej będzie w FIFIE 23. Co istotne na rozpoczęcie nowych zmagań możemy przygotować się znacznie wcześniej, a to dzięki aplikacjom FUT 23 Web App oraz Companion App. Pozwalają one na zdalne zarządzanie drużynami w FUT 23, w tym na: kupowanie i sprzedawanie zawodników na rynku transferowym, odbieranie nagród w Squad Battles, Division Rivals oraz FUT Champs czy otwieranie pakietów FUT.

Kiedy będzie mogli rozpocząć przygotowania przedsezonowe? Aplikacja FUT 23 Web App zostanie uruchomiona już 21 września, natomiast FUT 23 Companion App wystartuje dzień później. Pamiętajcie jednak, że chcąc skorzystać z aplikacji musicie mieć aktywny klub w FIFA 22 i przynajmniej jedno logowanie przed 1 sierpnia 2022 roku.

Oficjalna ścieżka dźwiękowa FIFA 23. Pełna lista utworów

EA Sports zaprezentowało na pełną listę utworów, które trafią do FIFA 23. Jeśli jesteście ciekawi jaka muzyka będzie nam towarzyszyć w przerwach pomiędzy meczami w najnowszej odsłonie serii, to poniżej znajdziecie pełną listę utworów wraz z wykonawcami.

Utwór Album Artysta Ojitos Lindos Un Verano Sin Ti Bad Bunny, Bomba Estéreo Ahora y Siempre Ahora y Siempre Quevedo, Linton SAOKO MOTOMAMI ROSALÍA Finesse Finesse Pheelz, BNXN fka Buju Nail Tech Nail Tech Jack Harlow Obsessed With You 23 Central Cee Lift Off Lift Off Labrinth Voodoo (with J Balvin & Tainy) Voodoo (with J Balvin & Tainy) Badshah, J Balvin, Tainy forever&more Rx ROLE MODEL Fils de joie Multitude Stromae Tonight (feat. Ezra Koenig) Tonight (feat. Ezra Koenig) Phoenix, Ezra Koenig Spitting Off the Edge of the World Spitting Off the Edge of the World Yeah Yeah Yeahs, Perfume Genius Madan (King) Madan (King) Bakermat Forbidden Feelingz Forbidden Feelingz Nia Archives You’ve Done Enough Olympia Gorgon City, DRAMA Behind The Sun The Last Goodbye ODESZA TIERRA ZANTA BIENN O MAL Trueno, Victor Heredia Hayya Hayya (Better Together) – Music from the FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack Hayya Hayya (Better Together) [Music from FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack] Trinidad Cardona, Davido, Aisha, FIFA Sound Pull Up Pull Up Koffee Stuck In The Middle Stuck In The Middle Greentea Peng Zatoichi [Feat. slowthai] Melt My Eyez See Your Future Denzel Curry, slowthai Walking On Water (feat. Totally Enormous Extinct Dinosaurs) Walking On Water (feat. Totally Enormous Extinct Dinosaurs) The Knocks, Totally Enormous Extinct Dinosaurs All The Highs All The Highs San Holo Dog Food (feat. Denzel Curry) Simple. IDK, Denzel Curry Sorry I’m Not Sorry Sorry I’m Not Sorry P Money, Whiney Let Me Be Great [Feat. Angélique Kidjo] As Above, So Below Sampa the Great, Angelique Kidjo Otomo Fragments Bonobo, O’Flynn Quiet On Set Juno Remi Wolf Run em Down Run ’em Down Graham Lake, Avelino Playground Playground Bru-C On Your Own (feat. Elderbrook) LIFTED Hayden James, Cassian, Elderbrook People (with The Knocks) Club Azur Kungs, The Knocks a-okay a-okay Blackwave., Abhi The Nomad 40-16 Building Magic Nas Kuzola Baia Pongo Pedi Pedi Baby Tate Must Be Love (feat. Electric Fields) Must Be Love (feat. Electric Fields) Tseba, Electric Fields Falling Apart Falling Apart Sea Girls Aquamarine (feat. Michael Kiwanuka) Strangers (feat. A$AP Rocky and Run The Jewels) Danger Mouse, Black Thought, Michael Kiwanuka Sunshine Sunshine Wh0 Run Run Run Run Shenseea Wanna Stay Wanna Stay Luude, Dear Sunday Passed Tense Passed Tense George FitzGerald, Panda Bear MAN NENNT MICH MAN NENNT MICH Eunique READY4DEM READY4DEM Watch the Ride, Emz FUN FUN Biig Piig All I Want Reviver Lane 8, Arctic Lake M.I.A. M.I.A SOHN Tenía Razón Tenía Razón Daniela Lalita Rollout (feat. Jay Prince, Scrufizzer & Close Counters) Rollout Young Franco, Jay Prince, Scrufizzer, Close Counters Made of Gold Spell 31 Ibeyi, Pa Salieu Firepit Firepit Phantoms, Big Wild Skelele (feat. Olamide) Skelele (feat. Olamide) Bad Boy Timz, Olamide Kisé Kisé Lous and the Yakuza Mama Used to Say Mama Used to Say Edd Look Look Doss Season Full Court Press Smoke DZA, Girl Talk Times Change What I Breathe Mall Grab, D Double E, Novelist DISCO CLOSURE DISCO CLOSURE MILKBLOOD DC Rot DC Rot yunè pinku Feel It Feel It Crooked Colours papi bones (feat. shygirl) CAPRISONGS FKA twigs, Shygirl i’m not okay monarch sadeyes, Lil Xtra, nothing, nowhere. Sirens Palaces Flume, Caroline Polachek Don’t Be Scared (feat. Takura) What Came Before Chase & Status, Takura Hurt Me Icarus Cryalot White City White City Willow Kayne Payback (feat. Knucks) Payback (feat. Knucks) Kojey Radical, Knucks Dreamer Dreamer LODATO, Janice Robinson Full Round Table Full Round Table Chappaqua Wrestling Breathe In Breathe In Nightmares On Wax, OSHUN Maybe Not Maybe Not Manga Saint Hilare, Jelani Blackman Bricks in the Wall Bricks in the Wall Hak Baker Smthng Ultra Dramatic Kid Muddy Monks Drive Drive moa moa So Sick Of Me So Sick Of Me Haich Ber Na Lifted Lifted Joy Club, TIEKS Big Talk Big Talk SOFY Jagna Jagna Alewya Daydreaming Daydreaming Harry Stone Not Yours Not Yours Effy Better Better Michael Calfan, Leo Stannard The Reapers The Reapers LYAM, Wiki FIX YOUR FACE HZLIKEHELL seeyousoon High Level Wolves of Africa (Part 1/2) James BKS, The Big Hash Hardware Hardware Monty, Visages, PAV4N,Strategy T.T.Y.N. T.T.Y.N. Moksi, Diede Disturb Them A State of Hysteria Gardna, MC. Spyda, Selecta J-Man Green Light (feat. Kate Wild) – Moksi Remix Green Light (feat. Kate Wild) [Moksi Remix] AC Slater, Bleu Clair, Moksi, Kate Wild First Flight To Mars First Flight To Mars Ark Woods Hello Alien Hello Alien Nathan Day Heritage Shegry Regents, Cartridge, Strategy Waterfall Waterfall Disclosure, RAYE Can’t Sleep Can’t Sleep VENICE Ounana Ounana Bianca Costa

FIFA 23 - kto polskim komentatorem?

W zeszłym roku Electronic Arts Polska zakończyła wieloletnią współpracę z legendarnym komentatorem sportowym - Dariuszem Szpakowskim. W jego miejsce, do obsady FIFY 22, wskoczył Tomasz Smokowski, który pracował w duecie z Jackiem Laskowskim. Kto w tym roku będzie stanowił o sile polskiego komentarza w FIFA 23? Oficjalnie tego jeszcze nie potwierdzono, ale śmiało możemy przypuszczać, że ponownie usłyszymy w akcji duet Smokowski - Laskowski.

FIFA 23 - licencje. Powrót Juventusu, problemy Serie A i ban dla rosyjskich klubów i reprezentacji

AC Milan i Inter Mediolan nawiązują współpracę z KONAMI i może ich zabraknąć w FIFA 23

W ostatnich latach kilka czołowych włoskich klubów piłkarski, w tym Roma, Juventus, Lazio oraz Atalanta, opuściło serię FIFA na rzec konkurenta - eFootball (dawniej Pro Evolution Soccer). W FIFA 23 do tego grona dołączy najprawdopodobniej AC Milan i Inter Mediolan. Wieloletnia umowa pomiędzy mediolański klubem, a Electronic Arts wygasa w lipcu tego roku. Co więcej, włodarze AC Milan potwierdzili już popisanie umowy partnerskiej z Konami (wydawcą eFootball). Od 1 lipca logo japońskiego producenta pojawi się na strojach treningowych "Rossneri". Słowa Dyrektora Biura Dochodów w AC Milan - Caspera Stylsviga, nie pozostawiają jednak wątpliwości, że jest to dopiero pierwszy etap zmian.

Cieszymy się, że możemy powitać Konami w rodzinie AC Milan jako jednego z naszych głównych partnerów. Jesteśmy bardzo podekscytowani potencjałem, jaki to partnerstwo nam oferuje, abyśmy mogli wspólnie dokonywać nowych odkryć - Casper Stylsviga.

Podobną umową pochwalił się drugi z mediolańskich klubów - Inter. Alessandro Antonello - dyrektor finansowy "Nerazzurrich", ujawnił szczegóły umowy pomiędzy Interem a Konami.

Począwszy od nowego sezonu (2022/23), logo eFootball pojawi się na plecach koszulek treningowych pierwszej drużyny męskiej, damskiej i młodzieżowej, a także na strojach rozgrzewkowych

Konami będzie również tytularnym sponsorem centrum sportowego Interu dla kobiet i sektora młodzieżowego

Współpraca obejmować będzie również dział e-sportowy Interu (Inter Esports)

Ta nowa, wieloletnia umowa o globalnym partnerstwie świadczy o znaczeniu wspólnej ścieżki między Interem i Konami. Jasne zobowiązanie, które wznawia więź, która rozpoczęła się lata temu i będzie kontynuowana w przyszłości, opartej na wspólnych wartościach i celach - Alessandro Antonello.

W przypadku porozumienia pomiędzy Interem a Konami pada nawet stwierdzenie "wieloletniej umowy partnerskiej na wyłączność". Śmiało możemy założyć, że FIFA 23 będzie pierwszą odsłoną w historii piłkarskiej serii, w której oficjalnie zabraknie drużyn AC Milan i Inter Mediolan.

Nadzieją na ewentualną obecność w grze włoskich zespołów jest umowa, którą EA SPORTS podpisało we wrześniu minionego roku z Lega Seria A, czyli przedstawicielami najwyższych ligowych rozgrywek piłkarskich we Włoszech. Wówczas dowiedzieliśmy się, że na mocy nowej umowy EA będzie miało wyłączne prawo do prezentowania w grach wideo dokładnych nazw, wizerunków oraz emblematów 16 czołowych zespołów Serie A. Na tej liście znalazły się również Inter oraz AC Milan. Możliwe zatem, że ostatecznie mediolańskiej kluby zawitają do najnowszej FIFY.

Aktualizacja 28.09.2022 r. - Inter i Milan ostatecznie w FIFA 23. Serie A traci jednak zaskakująco dużo klubów

Na szczęście dla sympatyków mediolański drużyn - Inter i Milan obecne są w FIFIE 23 w pełnej krasie. Możemy zatem liczyć na oryginalne stroje, herby no i oczywiście legendarny stadion Giuseppe Meazza San Siro. Niestety nie wszyscy fani włoskiego calcio będą zadowoleni, szczególnie kibice Romy, Lazio, Atalanty Bergamo i Napoli. Z różnych względów zespoły te nie będą oficjalnie dostępne w grze. Oczywiście na potrzeby FIFY 23 stworzono ich fikcyjne odpowiedniki, jak choćby Latium (Lazio) czy Bergamo FC, ale nie możemy liczyć na oryginalne stroje, herby itd. itp. Na szczęście, jeśli chodzi o zawodników i najbardziej aktualne składy, to wszystko jest w porządku. Dzięki czemu możemy bez problemu pokierować neapolitańską drużyną, w której znakomicie radzi sobie Piotr Zieliński.

Koniec Piemonte Calcio i powrót Juventusu

Na pocieszenie, dla fanów włoskiej piłki mamy również dobrą wiadomość. Do serii FIFA, po kilku latach przerwy, powróci Juventus Turyn. Umowa na wyłączność z Konami wygasła i klub z Turynu znów będzie mógł pojawić się cyklu Electronic Arts. Na oficjalnie potwierdzenie tych wiadomości nie musieliśmy długo czekać. EA i włodarze włoskiego klubu potwierdzili już, że Piemonte Calcio (fikcyjna drużyna, która zastępowa Juventus w grach z serii FIFA) żegna się z serią, a w jego miejsce trafi Juventus Turyn. To jednak nie wszystko, zapowiedziano nową, wieloletnią współpracę, która najprawdopodobniej będzie kontynuowanan również w kolejnej grze EA Sports, czyli EA Sports FC. Fani "Starej Damy" mogą zatem liczyć nie tylko na powrót swojego ukochanego klubu i herbu, ale także znakomicie odwzorowanych zawodników oraz stadion.

FIFA 23 bez rosyjskich klubów i reprezentacji

Bądźmy szczerzy - nie jest to dużym zaskoczeniem. Już w marcu tego roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, Electronic Arts wykazało się solidarnością z narodem Ukraińskim i usunęło z gry FIFA 22 wszystkie rosyjskie kluby piłkarskie, reprezentację, a także wszystkie karty z popularnego trybu Ultimate Team. Możemy już oficjalnie potwierdzić, że taki sam los spotka rosyjski football w najnowszej odsłonie serii. Tym samym, FIFA 23 już na starcie zostanie pozbawiona wszystkich klubów, reprezentacji i rozgrywek związanych z rosyjską federacją. Włodarze EA podkreślają, że są całym sercem za obywatelami Ukrainy, stąd też taka decyzja.

EA Sports jest solidarne z obywatelami Ukrainy. Podobnie jak wiele innych głosów ze świata piłki nożnej, nawołujemy do pokoju i zakończenia inwazji na Ukrainę. Razem z naszymi partnerami z UEFA oraz FIFA podjęliśmy decyzję o usunięciu rosyjskiej drużyny narodowej oraz rosyjskich klubów z FIFA 23 - Electronic Arts.

FIFA 23 - pre-order i cena. Gdzie kupić najtaniej?

Fani serii gier FIFA mogą już składać zamówienia przedpremierowe na najnowszą odsłonę cyklu. FIFA 23 będzie dostępna w dwóch edycjach - standardowej i "Ultimate", ta druga, oprócz licznych bonusów, pozwoli wam uzyskać dostęp do gry trzy dni przed jej oficjalną premierą, tj. 27 września.

Najlepsze oferty i okazję na grę FIFA 23 w polskich (i nie tylko) sklepach znajdziecie w naszym specjalnym artykule - TUTAJ.

FIFA 23 - Lewandowski najwyżej ocenianym piłkarzem w grze?

Od blisko dekady o tytuł najlepszego i najwyżej ocenianego zawodnika w kolejnych odsłonach serii FIFA walczą Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Nie da się jednak ukryć, że bieżący sezon jest jednym z najsłabszych w wykonaniu obu zawodników. Messiemu nie posłużyła przeprowadzka do Paryża, z kolei Ronaldo nie odnalazł się w przeciętnie grającym Manchesterze United. Wszystko to może sprawić, że po raz pierwszy od wielu lat dojdzie do zmiany warty i nowe twarze mogą zająć miejsce "żywych legend", kto na przykład?

Pierwszym wyborem wydaje się być Robert Lewandowski. Polski snajper ma za sobą dwa wybitne sezony, w których zdobywa rekordową liczbę bramek. Choć przygoda z minioną edycją Ligi Mistrzów zakończyła się dla niego przedwcześnie, to i tak udało mu się zdobyć tytuł mistrza Niemiec z Bayernem Monachium i awansować na Mistrzostwa Świata w Katarze z Polską Reprezentacją w piłce nożnej. Co więcej, warto przypomnieć, że już w FIFA 22 Lewandowski mógł pochwalić się ogólną oceną na poziomie 92 punktów, czyli o 1 punkt więcej niż Cristiano Ronaldo i 1 mniej niż Messi. W najgorszym wypadku Robert Lewandowski utrzyma swój poziom. Z kolei mało prawdopodobne jest, że Messi i Ronaldo utrzymają swoje dotychczasowe noty, spadek nawet o 1 punkt sprawiłby, że "Lewy" zostałby najwyżej ocenianym zawodnikiem w FIFA 23.

Kto, jeśli nie Lewandowski? Faworytami do przejęcia schedy po Messim i Ronaldo wydają się być obecnie głównie Francuzi, a konkretnie - Karim Benzema i Kylian Mbappé. Pierwszy z nich rozegrał swój prawdopodobnie najlepszych sezon w karierze i poprowadził Real Madryt do zwycięstwa w La Liga i Lidze Mistrzów. W FIFA 22 ogólna nota Benzemy wynosi 90 punktów i wzrost o dwa, trzy punkty jest jak najbardziej możliwy. Mbappé to z kolei wschodząca gwiazda i główny kandydat do zastąpienia Messiego i Ronaldo w przyszłości, czy nastąpi to już w FIFA 23? Możliwe, ale rywali ma wyjątkowo mocnych.

FIFA 23 najlepszą odsłoną w historii serii? Pierwszy pokaz gry coraz bliżej?

Wiemy już, że EA Sports rezygnuje z serii FIFA i nadchodząca osłona będzie ostatnią w wykonaniu amerykańskiego producenta. Nie oznacza to jednak, że FIFA 23 zostanie potraktowana po "macoszemu". W oficjalnym komunikacie zapowiedziano, że twórcy ze wszystkich sił starają się, aby nadchodząca produkcja należała do najlepszych w historii niemal 30-letniej serii. Na tę chwilę wiemy jedynie, że gra otrzyma "sporo nowości", w tym tryby, turnieje (także Mistrzostwa Świata) i wiele nowej zawartości. Możemy być pewni, iż nie zabraknie także trybu Ultimate Team.

Kiedy możemy spodziewać się pierwszego pokazu FIFA 23? Coraz więcej wskazuje na to, że dojdzie do niego już w czerwcu bądź lipcu.

Prezentacja FIFA 23 już na początku lipca? Znany leakster ujawnia nowe informacje

Electronic Arts nie ukrywa, że chce pożegnać się z marką FIFA w najlepszy możliwy sposób. Nowa gra ma zatem przyćmić osiągnięcia FIFY 22, czyli jednej z najlepszych odsłon serii w ostatnich latach (o ile graliście na PS5 / Xbox Series X). Wciąż jednak nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji o nowej grze od EA Sports. Jak jednak donosi sprawdzony już leakster i dziennikarz - Tom Henderson, to się ma niebawem zmienić.

Zdaniem Hendersona - EA szykuje się to prawdziwej ofensywy. Amerykański gigant ma w planach wyjątkowo intensywne miesiące. Już 1 lipca zadebiutuje oficjalnie F1 22, czyli nowa odsłona gier wyścigowych traktujących o Formule 1. Producent nie chce odciągać graczy od swojej najnowszej produkcji, dlatego dopiero w tygodniu rozpoczynającym się 4 lipca mamy otrzymać nowe informacje na temat kolejnych gier firmy, w tym FIFA 23. Również w lipcu poznamy nową odsłonę Need for Speed i Skate. Jednak to najnowsza FIFA ma być "bohaterem" pierwszych tygodni przyszłego miesiąca.

Warto przypomnieć, że już wcześniej EA potwierdziło, iż FIFA 23 zadebiutuje najpóźniej do 1 października, więc czasu na zapowiedź i promocję tytułu jest coraz mniej.

EA prezentuje okładki FIFA 23 i zapowiada pierwszy pokaz rozgrywki z gry

Electronic Arts wreszcie przerwało milczenie w sprawie najnowszej odsłony serii FIFA. Przedstawiciele amerykańskiego producenta ujawnili nam oficjalne okładki gry w wersji standardowej, jak również "Ultimate". Ponownie, jak przed rokiem, głównym bohaterem okładki będzie Kylian Mbappe. W edycji "Ultimate" towarzyszyć mu będzie natomiast Sam Kerr - reprezentantka Australii oraz zawodniczka Chelsea Londyn. Ja prezentuję się okładki gry FIFA 23 w akcji możecie zobaczyć poniżej.

To jednak nie wszystko, EA Sports zapowiedziało również stream, podczas którego zostanie zaprezentowany pierwszy trailer FIFA 23. Wydarzenie odbędzie się już 20 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję możecie obejrzeć na oficjalnym kanale EA Sports na kanale YouTube bądź poniżej.

Tryb kariery w FIFA 23 z pierwszymi szczegółami. Czeka nas sporo zmian

FIFA 23 określana jest przez swoich twórców jako "największa i najbardziej rewolucyjna odsłona w historii serii". Liczba nowości ma sprawić, że wreszcie będziemy mogli mówić o prawdziwej rewolucji. Czy tak rzeczywiście będzie? Pierwsze informacje o zmianach w trybie kariery mogą to sugerować. Na co możemy dokładnie liczyć?

Zagraj jako Pep Guardiola

Przede wszystkim dane nam będzie wcielić się w słynnych trenerów piłkarskich jak: Jose Mourinho, Thomas Tuchel, Juergen Klopp czy Pep Guardiola. Naszą przygodę zaczniemy w klubach, które akurat aktualnie prowadzą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kolejnych sezonach zmienić zespół. Zmodyfikowany zostanie również system transferów, który dzięki prostej i klarownej skali (od A do F), pomoże nam określić jak dobry był to transfer (pod uwagę będzie brana m.in. kwota, rekcja fanów i zarządu).

Osobowość i życie prywatne piłkarza będzie miało niebagatelne znaczenie

Bycie trenerem to jedno, ale tryb kariery już od lat pozwala nam również na stworzenie wirtualnego awatara, który z nikomu nieznanego młodzika zostaje gwiazdą światowego formatu. Śmiało możemy powiedzieć, że w FIFA 23 tryb kariery zawodnika przeszedł rewolucję. Na początek otrzymamy nowy zestaw cech (osobowości), które będą ogólnie określać nasze podejście do piłkarskiego rzemiosła, kolegów z drużyny i zachowania zarówno na boisku, jak i poza nim. Będzie to szczególnie istotne, bowiem na naszą ocenę ogólną wpływać teraz będą również decyzje, które będziemy podejmowali w życiu prywatnym. Integracja z kolegami z drużyny, relacje z fanami - realizowanie zadań poza boiskowych będzie miało w FIFA 23 znacznie większe znaczenie.

Na co jeszcze możemy liczyć w trybie kariery? Wszystkie zmiany i nowości idealnie obrazuje najnowszy materiał wideo opublikowany przez EA Sports.

FIFA 23 na nowym gameplay'u - twórcy przedstawiają najważniejsze zmiany dnia meczowego

Nie da się ukryć, że wraz z debiutem każdej kolejnej odsłony serii FIFA gracze najbardziej oczekują zmian w samej rozgrywce i tzw. dniu meczowym. EA Sports jest tego świadome, dlatego też podzieliło się z nami szczegółowymi informacjami na temat nowości, które trafią do FIFY 23. Na początek, twórcy pochwalili się nową murawą - ta ma być znacznie bardziej realistyczna. Objawiać się to będzie m.in. degradacją nawierzchni w trakcie trwania meczu. Jeśli np. po wślizgu piłkarza na murawie zostanie ślad, to utrzyma się on do końca meczu. Znacznie poprawiono również jakość cieni, fizykę siatki i wygląd kibiców. Ci ostatni będą teraz znacznie bardziej zróżnicowani, co więcej będą również lepiej reagować na wydarzenia na boisku.

EA postanowiło zadbać również o lepsze wprowadzenie w atmosferę meczu. W FIFA 23 pojawi się zatem zupełnie nowe intro do każdej potyczki, które ma być bardziej widowiskowe i "filmowe". Przy okazji poprawiono także pracę kamery podczas samej rozgrywki, tam ma teraz znacznie bardziej przypominać prawdziwe transmisje telewizyjne. Możemy np. liczyć na efektowne zbliżenia podczas stałych fragmentów gry, jak rzuty rożne czy wolne. Jeśli lubicie oglądać powtórki najlepszych akcji i goli, to w FIFA 23 znajdziecie tam dodatkowo mnóstwo informacji, jak siła strzału, statystki poszczególnych piłkarzy itd. itp. Będąc już przy powtórkach, to warto dodać, że w grze pojawi się całe mnóstwo nowych "cieszynek" inspirowanych gestami prawdziwych piłkarzy.

Jak powyższe zmiany i nowości prezentują się bezpośrednio w grze możecie zobaczyć na poniższym materiale.

Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem w FIFA 23!

Choć do premiery gry FIFA 23 pozostał jeszcze miesiąc, to wiemy już kto został najwyżej ocenianym piłkarzem w grze. Do sieci wyciekły bowiem dane z produkcji EA Sports, dzięki czemu wiemy jak prezentować się będą statystyki poszczególnych zawodników. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami najwyższą notę łączną - 91 punktów, otrzymał Robert Lewandowski! Warto podkreślić, że polskiemu snajperowi udało się to pierwszy raz w karierze. RL9 nie będzie jednak na szycie osamotniony. Według twórców gry na identyczną notę zasłużyli: Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe oraz Lionel Messi. Pierwsza dziesiątka najlepszych zawodników w FiFA 23 prezentuje się zatem następująco:

Robert Lewandowski - 91 Karim Benzema - 91 Kevin De Bruyne - 91 Kylian Mbappe - 91 Lionel Mess - 91 Cristiano Ronaldo - 90 Mohamed Salah - 90 Manuel Neuer - 90 Virgil van Dijk - 90 Thibaut Courtois - 90

To na razie wszystkie informacje jakie udało nam się zdobyć na temat gry FIFA 23. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to od razu damy wam znać w powyższym artykule.

FUT 23 już z pierwszą drużyną tygodnia - jest polski akcent

Choć dopiero w przyszłym tygodniu odbędzie się premiera najnowszej odsłony serii FIFA, to EA Sports opublikowało już pierwszą drużynę tygodnia w FUT 23. Wyjątkowe karty wyróżnionych graczy będzie można zdobywać w paczkach począwszy od 27 września, kiedy to wystartuje wczesny dostęp do gry. Polscy gracz mają tym razem wyjątkowe powody do radości. W pierwszym TOTW (Team of the week) pojawili się bowiem reprezentant polski Rafał Gikiewicz i piłkarz Legii Warszawa - Filip Mladenovic. Oto jak prezentuje się pełna drużyna tygodnia w FUT 23.

Jeremias Ledesma (Cadiz) - ocena 83

Hamari Traore (Rennes) - ocena 85

William Saliba (Arsenal) - ocena 83

Pablo Maffeo (Mallorca) - ocena 82

Kevin De Bruyne (Manchester City) - ocena 92

Teji Savanier (Montpellier) - ocena 84

Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach) - ocena 84

Palhinha (Fulham) - ocena 84

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) - ocena 90

Ciro Immobile (Lazio) - ocena 87

Federico Valverde (Real Madrid) - ocena 86

Rafał Gikiewicz (Augsburg) - ocena 81

Marco Rui (Napoli) - ocena 82

Domonigos Duarte (Getafe) - ocena 81

Daichi Kamada (Frankfurt) - ocena 83

Enzo Le Fee (Lorient) - ocena 81

Cody Gakpo (PSV) - ocena 85

Gerard Deulofeu (Udinese) - ocena 83

Filip Mladenovic (Legia Warszawa) - ocena 77

Jack Diamond (Lincoln City) - ocena 75

Moussa Kalidou Djitte (Austin FC) - ocena 78

Scott Hogan (Birmingham City) - ocena 77

Aitor Cantalapierda (Panathinaikos) - ocena 80

Ted Lasso i AFC Richmond oficjalnie w FIFA 23!

EA Sports nie zwalnia tempa i praktycznie każdego dnia serwuje na nowe informacje na temat najnowszej odsłony serii FIFA. Tym razem potwierdzono ostatnie plotki i do gry trafi kultowy, choć fikcyjny, trener piłkarski Ted Lasso oraz jego drużyna AFC Richmond. Ted Lasso to główny bohater serialu na Apple TV+, w którego wciela się Jason Sudeikis. Co ciekawe, w FIFA 23 użyczy on nie tylko swojego wyglądu, ale również głosu. Specjalnie na potrzeby produkcji EA Sports nagrano bowiem linie dialogowe z udziałem aktora. Jak Ted Lasso prezentuje się bezpośrednio w grze możecie zobaczyć poniżej.

FUT 23 - poznaliśmy drugą drużynę tygodnia. Polacy znów z pierwszej jedenastce

FIFA 23 jest już dostępna dla wszystkich graczy, a EA Sports zaprezentowało nam drugą drużynę tygodnia w FUT 23. Możemy być zadowoleni bowiem po raz kolejny doceniono naszego rodaka. Tym razem jest to Wojciech Szczęsny z Juventusu, choć miejsce w pierwszej jedenastce zagwarantowała mu znakomita postawa w meczu Walia - Polska (0:1). Oto jak prezentuje się kompletna drużyna tygodnia w FUT 23.

Wojciech Szczęsny (Juventus) - ocena 87

Marquinos (PSG) - ocena 89

Willi Orban (RB Leipzig) - ocena 84

Manuel Akanji (Manchester City) - ocena 84

Diogo Dalot (Manchester United) - ocena 82

Luka Modric (Real Madryt) - ocena 89

Christian Eriksen (Manchester United) - ocena 84

Mohamed Salah (Liverpool) - ocena 91

Kai Havertz (Chelsea) - ocena 86

Oliver Giroud (AC Milan) - ocena 84

Hirving Lozano (Napoli) - ocena 84

Remko Pasveer (Ajax Amsterdam) - ocena 81

David Hancko (Feyenord Rotterdam) - ocena 81

Traore (Wolverhampton) - ocena 81

Seko Fofana (RC Lens) - ocena 84

Raspadori (Napoli) - ocena 82

Aleksandar Mitrovic (Fullham) - ocena 85

Shomurodov (AS Roma) - ocena 84

Davidsen - ocena 72

Zwane - ocena 80

Brown - ocena 75

Rodriguez - ocena 79

FIFA 23 z pierwszą aktualizacją. Trudniejsze karne, łatwiejszy drybling

FIFA 23 doczekała się pierwszej aktualizacji. EA Sports wsłuchało się w głosy graczy i poprawiło kilka elementów rozgrywki, które budziły najwięcej kontrowersji. Przede wszystkim utrudniono wykonywanie rzutów karnych oraz usprawniono funkcję "technicznego dryblingu", szczególnie dla mniej uzdolnionych zawodników. Pełna lista zmian prezentuje się następująco:

Zmniejszono celność rzutów karnych wykonywanych, gdy pierścień Composure jest żółty lub czerwony.

Zwiększono prędkość animacji dryblingu technicznego dla niżej ocenianych dryblerów. Ta zmiana dotyczy w szczególności zawodników, których atrybuty związane z dryblingiem są poniżej 90.

Dostosowano sędziów, aby rzadziej wymierzali faule za zderzenia z użyciem rąk.

Dostosowano sędziów, aby częściej przyznawali żółte kartki (zamiast czerwonych) za faule popełnione przez wślizgi.

FUT 23 - poznaliśmy trzecią drużynę tygodnia. Tym razem bez polskich akcentów

Trzecia drużyna tygodnia (TOTW) w FIFA 23 Ultimate Team jest już dostępna. Niestety, tym razem zabrakło polskich akcentów.

Trapp - ocena 87

Smalling - ocena 84

Clauss - ocena 83

De Marcos - ocena 81

Milinkovic-Savic - ocena 87

Werner - ocena 84

Maddison - ocena 84

Musiala - ocena 84

Haaland - ocena 89

Bed Yedder - ocena 86

Rafael Leao - ocena 86

Sorloth - ocena 84

Zeghba - ocena 79

Danso - ocena 81

Rodriguez - ocena 81

Cesinha - ocena 81

Trossard - ocena 82

Fullkrug - ocena 81

Zang Yifeng - ocena 64

Hotic - ocena 79

Sikan - ocena 75

Adeboyejo - ocena 74

Rios - ocena 71

FUT 23 - czwarta drużyna tygodnia już dostępna. Kto tym razem do niej trafił?

Niestety w TOTW 4 po raz kolejny zabrakło reprezentanta polski bądź choćby zawodnika z naszej rodzimej ekstraklasy. Kto wie, może na to wyróżnienie bardziej zasłużą w przyszłym tygodniu, a póki co przyjrzyjmy się czwartej drużynie tygodnia w FUT 23.

Donnarumma - ocena 89

Joao Cancelo - ocena 89

Tomori - ocena 86

Frimpong - ocena 83

Pedri - ocena 86

Mount - ocena 86

Correa - ocena 86

Bruno Guimares - ocena 84

Martinelli - ocena 84

Muriel - ocena 84

Joselu - ocena 83

Armani - ocena 82

Bensebaini - ocena 82

Fernandez - ocena 82

Buylakyi - ocena 81

Pepe - ocena 82

Modeste - ocena 82

Valencia - ocena 81

Gazdag - ocena 78

Mario Gonzalez - ocena 79

Eikrem - ocena 79

Brenner - ocena 78

Van Veen - ocena 76

FUT 23 - poznaliśmy piątą drużynę tygodnia. Tym razem bez niespodzianek

Pora na TOTW 5 w FIFA 23. Fani footballu raczej nie będą zaskoczeni, chociaż brak Roberta Lewandowskiego może dziwić, szczególnie, że to właśnie jego dwie bramki w Lidze Mistrzów, w spotkaniu z Interem, utrzymały Barcelonę w tych elitarnych rozgrywkach. Kto zatem dokładnie znalazł się w drużynie tygodnia? Spójrzmy.

David Soria - ocena 84

- ocena 84 Gomes - ocena 84

- ocena 84 Reinildo - ocena 82

- ocena 82 Schar - ocena 81

- ocena 81 Naymar Jr - ocena 90

- ocena 90 Kroos - ocena 89

- ocena 89 Barella - ocena 87

- ocena 87 Sane - ocena 86

- ocena 86 Terrier - ocena 84

- ocena 84 Vlahovic - ocena 86

- ocena 86 Thuram - ocena 84

- ocena 84 Vicario - ocena 82

- ocena 82 Silas - ocena 81

- ocena 81 Carvalho - ocena 83

- ocena 83 Lindstrom - ocena 81

- ocena 81 Luiz Gustavo - ocena 81

- ocena 81 David - ocena 82

- ocena 82 Forrest - ocena 79

- ocena 79 Marinelli - ocena 78

- ocena 78 Ndayishimiye - ocena 79

- ocena 79 Tremolada - ocena 76

- ocena 76 Adamu - ocena 77

- ocena 77 Petratos - ocena 75

FUT 23 - kolejna drużyna tygodnia w natarciu. TOTW 6

Niestety, po dobrych początkach, polscy zawodnicy nie znajdują uznania w oczach ekspertów z EA Sports. Zadowoleni będą jednak sympatycy Serie A, bowiem już dawno w TOTW nie było tylko zawodników z włoskiej ekstraklasy. Kto dokładnie znajduje się w drużynie tygodnia? Oto oni:

Vlachodimos - ocena 84

- ocena 84 De Ligt - ocena 86

- ocena 86 Marusic - ocena 82

- ocena 82 Castagne - ocena 84

- ocena 84 Casemiro - ocena 90

- ocena 90 Bellingham - ocena 86

- ocena 86 Berghuis - ocena 84

- ocena 84 Grifo - ocena 84

- ocena 84 Mbappe - ocena 92

- ocena 92 Martinez - ocena 87

- ocena 87 Dembele - ocena 85

- ocena 85 Henderson - ocena 82

- ocena 82 Lejuene - ocena 81

- ocena 81 Rabiot - ocena 83

- ocena 83 Brahim - ocena 82

- ocena 82 Bouanga - ocena 81

- ocena 81 Griezman - ocena 85

- ocena 85 Lacazette - ocena 84

- ocena 84 Palacios - ocena 76

- ocena 76 Popadiuc - ocena 74

- ocena 74 Del Castillo - ocena 79

- ocena 79 Bradshaw - ocena 77

- ocena 77 Lopez - ocena 76

TOTW 6 (fot. EA Sports)

FIFA 23 - poznaliśmy szczegóły trybu Puchar Świata - FIFA World Cup 2022

EA Sports wreszcie podzieliło się z nami szczegółami na temat wyczekiwanego dodatku do gry FIFA 23, którym jest zupełnie nowy tryb rozgrywki inspirowany nadchodzącym mundialem w Katarze. Puchar Świata - FIFA World Cup 2022, bo o nim mowa, będzie "autentycznym odtworzeniem całych Mistrzostw Świata FIFA 2022 od meczu otwarcia do meczu finałowego". Oznacza to, że będziemy mogli wcielić się w jedną z 32 dostępnych w turnieju drużyn narodowych i poprowadzić ją do zwycięstwa. Co istotne, Puchar Świata w FIFA 23 będziemy mogli rozegrać na dwa sposoby - lokalnie i online. W obu przypadkach będziemy mogli dowolnie edytować grupy i reprezentacje dostępne w turnieju. Oznacza to, że sympatycy włoskiego calcio będą mogli poprowadzić do boju reprezentację Włoch. Oczywiście należy pamiętać, że wybierając turniej online naszymi rywalami będą wyłącznie "żywi gracze". Premiera trybu Puchar Świata w FIFA 23 odbędzie się na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S już 9 listopada.

To jednak nie koniec, w tym roku EA Sports przygotowało również specjalny tryb o nazwie FIFA World Cup Live. Będzie on wiernym odwzorowaniem turniej w Katarze. Stałe aktualizacje podczas fazy grupowej i pucharowej zapewnią graczom najbardziej realistyczne doznania i możliwości grania autentycznymi składami i drużynami. FIFA World Cup Live pozwoli także na rozegranie przeszłych spotkań z nadzieją na zmianę ich wyniku. Ten wyjątkowy turniej będzie dostępny jedynie w dniach od 21 listopada do 18 grudnia.

Niestety nie mamy najlepszych wiadomości dla sympatyków trybu FUT. FIFA 23 nie będzie miała własnego, dedykowanego trybu Mistrzostw Świata, tak jak to bywało w latach poprzednich (2014 i 2018). Zamiast tego, pomiędzy 11 listopada a 23 grudnia, do gry trafią specjalne wydarzenia, które pozwolą graczom zdobyć specjalne nagrody, w tym: stroje, modyfikacje stadionu, piłki, wizualizacje i wiele więcej. Najciekawiej zapowiada się jednak event "Droga do sławy. Mistrzostwa Świata" (World Cup Path to Glory), który sprawi, że do FUT 23 trafi 30 unikalnych kart z piłkarzami.

