FIFA 23 – premiera, wymagania, platformy, pre-order. Sprawdź, co już wiemy

Przedstawiamy wam najważniejsze informacje na temat gry FIFA 23. Kiedy odbędzie się jej premiera? Jakie będą wymagania na PC? Gdzie najtaniej kupicie grę w ramach przedsprzedaży (pre-order)? Tego i wiele więcej dowiecie się z naszego artykułu.

Seria gier piłkarskich FIFA od Electronic Arts należy do najpopularniejszych w branży. Według danych serwisu VGChartz jest to obecnie 6 najlepiej sprzedająca się marka gamingowa w historii, z ponad 325 milionami sprzedanych egzemplarzy. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że najbliższa odsłona cyklu – FIFA 23, będzie jednocześnie jego ostatnią, a przynajmniej w takiej formie jaką znamy dotychczas.

FIFA 23, a może już EA Sports FC? Na jaką nazwę zdecyduje się EA Sports?

Od kilku miesięcy trwa jawny konflikt pomiędzy włodarzami Electronic Arts a Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej (skrót od fr. Fédération Internationale de Football Association). Głównym elementem sporu jest opłata licencyjna za prawa do korzystania z marki FIFA. Obecna umowa pomiędzy stronami dobiega końca i, jak donosi New York Times, włodarze Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej zażądali podwojenia kwoty, jaką EA płaci za prawa do marki. Oznacza to, że Electronic Arts musiałoby zapłacić blisko miliard dolarów za czteroletnią umowę. Na to oczywiście nie chce zgodzić się producent gier, który uważa, że kwota ta jest stanowczo za wysoka. Co więcej, FIFA w nowej umowie chce zawrzeć punkty, które pod wieloma względami ograniczą możliwości rozwoju serii przez EA Sports.

FIFA 23 już jako EA Sports FC? To raczej mało prawdopodobne (fot. EA)

Electronic Arts wciąż ma prawa do marki i śmiało możemy założyć, że będzie chciało je wykorzystać „do cna”. Oznacza to, że w tym roku, zgodnie z planem, otrzymamy kolejną odsłonę kultowej serii w postaci FIFA 23. Nie jest jednak już żadną tajemnicą, że EA zarejestrowało niedawno markę EA Sports FC, którą jest powiązana bezpośrednio z grami wideo. Co więcej, włodarze EA Sports coraz śmielej podkreślają, że mogą zdecydować się na stworzenie własnej marki bowiem oprócz FIFY mają również kilkudziesięciu innych partnerów, z którymi współpracują przy tworzeniu gier piłkarskich.

Co na to Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej? Jak donosi znany i doświadczony dziennikarz - Jeff Grubb, FIFA zaktualizowała swój znak towarowy i dodała do niego możliwość opracowywania gier. To jednak nie wszystko, włodarze organizacji piłkarskiej ponoć rozmawiali już z przedstawicielami 2K Games, którzy mieliby kontynuować serię gier FIFA w kolejnych latach.

Aktualizacja - FIFA 23 oficjalnie ostatnią odsłoną serii w wykonaniu Electronic Arts

Electronic Arts oficjalnie zapowiedziało powstanie nowej serii gier piłkarskich, które ukazywać się będą pod nazwą EA Sports FC. Włodarze amerykańskiego producenta potwierdzili jednocześnie, że najbliższa odsłona serii - FIFA 23, będzie ostatnią w ich wykonaniu. Czy to oznacza, że po blisko trzech dekadach istnienia kultowa marka zniknie z rynku gier wideo? Nic bardziej mylnego.

Gianni Infantino - prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, w wywiadzie dla "New York Times" potwierdził, że seria gier piłkarskich FIFA będzie kontynuowana. Co więcej, ma ona w przyszłości wytyczać standardy w branży.

Mogę zapewnić, że jedyna autentyczna, prawdziwa gra nosząca nazwę FIFA będzie najlepszą dostępną dla graczy i fanów piłki nożnej - Gianni Infantino.

FIFA 23 – premiera

Kolejne odsłony serii FIFA trafiają do sprzedaży regularnie, każdego roku, już od 28 lat. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że każdej jesieni możemy liczyć na nową część cyklu. Nie inaczej będzie w tym roku. Przedstawiciele studia EA Sports poinformowali, że premiera gry FIFA 23 odbędzie 30 września. Co więcej, najwięksi fani będą mogli rozpocząć rozgrywkę nieco wcześniej, bowiem już 27 września. Wówczas gra zostanie udostępniona dla nabywców rozszerzonej - Ultimate Edition.

FIFA 23 - zwiastun i gameplay

Electronic Arts stopniowo dozuje nam informacje na temat gry FIFA 23. Do tej pory otrzymaliśmy zaledwie jeden zwiastun produkcji, który przybliża nam jej najważniejsze funkcje i nowości. Na pełnoprawny pokaz z rozgrywki będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

FIFA 23 - nowości i zmiany

FIFA 23 jest przedstawiania przez Electronic Arts jako "największa odsłona serii w historii" i to nie bez powodu. Na początek - Hypermotion 2.0, nowa generacja chwalonej technologii, która pozwoli uzyskać jeszcze bardziej realistyczne animacje. Ulepszenia obejmują również zaawansowaną fizykę uderzeń nowy system dryblingu oraz nową mechanikę przyśpieszenia. EA Sports postanowiło również odświeżyć system wykonywania stałych fragmentów gry, w tym rzutów wolnych, karnych i rożnych.

Po raz pierwszy w historii serii otrzymamy również możliwość rozgrywki klubowymi drużynami kobiecymi w Barclays FA Women's Super League lub Division 1 Arkema. Nie zabraknie również najważniejszych turniejów piłkarskich nadchodzącego roku, a więc Mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn - Katar 2022 oraz Mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet - Australia i Nowa Zelandia 2023. Możemy liczyć także na zmiany w trybach: kariery, Volta i Ultimate Team. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak jeszcze nieco poczekać. Na szczęście EA podało już konkretne daty prezentacji poszczególnych nowości, i prezentują się one następująco:

Szczegóły na temat trybu kariery zostaną ujawnione 1 sierpnia .

zostaną ujawnione . Szczegóły na temat trybu Volta zostaną ujawnione 8 sierpnia .

zostaną ujawnione . Szczegóły na temat trybu Ultimate Team zostaną ujawnione 11 sierpnia.

FIFA 23 – platformy

FIFA 23 trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Należy jednak podkreślić, że tylko nabywcy wersji gry na PC i konsole 9. generacji mogą liczyć na prawdziwe next-genowe doznania i wsparcie technologii Hypermotion 2.0. W uproszczonej formie („Legacy"), gra trafi również na Nintendo Switch.

FIFA 23 – PC wreszcie z wersją Next-Gen?

FIFA 23 na PC wreszcie otrzyma next-genowe rozwiązania, jak choćby technologię HyperMotion (fot. EA)

FIFA 22 była pewną rewolucją. Technologia HyperMotion, która pozwala na dokładne zeskanowanie ruchów piłkarzy i realistyczne przeniesienie ich do świata gry, sprawiła, że rozgrywka w obecną odsłonę cyklu to prawdziwa przyjemność. Niestety, z dobrodziejstw nowej technologii mogą korzystać jedynie posiadacze konsol nowej generacji – PS5 i Xbox Series. Wersja gry na PS4, Xbox One i PC, to tak naprawdę nieco usprawniona FIFA 21. Choć możemy zrozumieć, dlaczego wysłużone już konsole ósmej generacji nie otrzymały wszystkich funkcji, to zaskakujące jest pozbawienie graczy PC-towych dostępu do najlepszej wersji gry.

Czy w przypadku tegorocznej FIFY możemy spodziewać się podobnego scenariusza? Jest to mało prawdopodobne. EA Sports nie tylko będzie chciało godnie pożegnać się z serią, ale również z pewnością dobrze zaznajomiło się już nową technologią i bez żadnych obaw będzie mogło ją wprowadzić na PC. Choć oczywiście na potwierdzenie naszych przypuszczeń będziemy musieli jeszcze poczekać, to śmiało możemy założyć, że FIFA 23 na PC będzie jedną z najlepszych wersji gry.

Aktualizacja - FIFA 23 na PC prawdziwym Next-Genem!

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że FIFA 23 na PC otrzyma wszystkie funkcje, technologie i rozwiązania (w tym HyperMotion 2.0), które były zarezerwowane do tej pory jedynie dla konsol PS5 i Xbox Series X. EA udowadnia tym samym, że chce godnie pożegnać się z kultową serią.

FIFA 23 – wymagania

Poznaliśmy już oficjalne wymagania sprzętowe FIFA 23 na PC. Niestety, nowe funkcje i rozwiązania sprawiły, że do uruchomienia FIFY 23 będzie potrzebny znacznie mocniejszy komputer niż miało to miejsce w przypadku gry FIFA 22.

FIFA 23 – minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 - 64-Bit

Procesor: Intel Core i5 6600k lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 570

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

FIFA 23 - zalecane wymagania na PC

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7 6700 lub AMD Ryzen 7 2700X

Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon RX 5600 XT

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

FIFA 23 free-to-play?

FIFA 23 free-to-play? To bardzo mało prawdopodobne (fot. EA)

Od lat pojawiają się plotki o przejściu serii FIFA na model free-to-play. W ostatnich miesiącach nabrały one dodatkowo na sile. Choć darmowa FIFA 23 z opcjonalnym systemem mikropłatności może wydawać się dla graczy kusząca, to mało prawdopodobne jest, aby EA dobrowolnie zrezygnowało z ogromnych zysków pochodzących bezpośrednio ze sprzedaży gry. Szczególnie teraz, gdy zamieszanie z prawami do licencji może sprawić, iż zainteresowanie FIFĄ 23 będzie jeszcze większe. Na ewentualne przejście serii gier od EA Sports na model free-to-play będziemy musieli poczekać co najmniej do 2023 roku i ewentualnego debiutu EA Sports FC.

FIFA 23 - Cross-play

Według doświadczonego dziennikarza i leakstera – Toma Hendersona, FIFA 23 jako pierwsza odsłona w historii serii pozwoli na rozgrywkę międzyplatformową. Oznacza to, że do wspólnej rywalizacji będą mogli przystąpić gracz z PC i konsol. Henderson podkreśla jednak, że nie jest pewien czy możliwość wspólnej gry pomiędzy platformami dotyczyć będzie wszystkich trybów w FIFA 23.

Aktualizacja - FIFA 23 oficjalnie z funkcją cross-play!

Koniec domysłów i spekulacji, FIFA 23 - jako pierwsza w historii serii, otrzyma funkcję cross-play. Niestety, ze względów technologicznych, nie wszyscy gracze będą mogli liczyć na wspólną rozgrywkę. Na międzyplatformową rywalizacją mogą liczyć posiadacze PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia oraz PC. Drugą grupę utworzą właściciele PS4 i Xbox One. Cross-play w FIFA 23 nie będzie bowiem dostępny pomiędzy poszczególnymi generacjami sprzętu.

Tak będzie działać funkcja cross-play w FIFA 23 (fot. Electronic Arts)

FIFA 23 - licencje. Powrót Juventusu, odejście AC Milan i Interu Mediolan. Ban dla rosyjskich klubów i reprezentacji

AC Milan i Inter Mediolan nawiązują współpracę z KONAMI i może ich zabraknąć w FIFA 23

W ostatnich latach kilka czołowych włoskich klubów piłkarski, w tym Roma, Juventus, Lazio oraz Atalanta, opuściło serię FIFA na rzec konkurenta - eFootball (dawniej Pro Evolution Soccer). W FIFA 23 do tego grona dołączy najprawdopodobniej AC Milan i Inter Mediolan. Wieloletnia umowa pomiędzy mediolański klubem, a Electronic Arts wygasa w lipcu tego roku. Co więcej, włodarze AC Milan potwierdzili już popisanie umowy partnerskiej z Konami (wydawcą eFootball). Od 1 lipca logo japońskiego producenta pojawi się na strojach treningowych "Rossneri". Słowa Dyrektora Biura Dochodów w AC Milan - Caspera Stylsviga, nie pozostawiają jednak wątpliwości, że jest to dopiero pierwszy etap zmian.

Cieszymy się, że możemy powitać Konami w rodzinie AC Milan jako jednego z naszych głównych partnerów. Jesteśmy bardzo podekscytowani potencjałem, jaki to partnerstwo nam oferuje, abyśmy mogli wspólnie dokonywać nowych odkryć - Casper Stylsviga.

Podobną umową pochwalił się drugi z mediolańskich klubów - Inter. Alessandro Antonello - dyrektor finansowy "Nerazzurrich", ujawnił szczegóły umowy pomiędzy Interem a Konami.

Począwszy od nowego sezonu (2022/23), logo eFootball pojawi się na plecach koszulek treningowych pierwszej drużyny męskiej, damskiej i młodzieżowej, a także na strojach rozgrzewkowych

Konami będzie również tytularnym sponsorem centrum sportowego Interu dla kobiet i sektora młodzieżowego

Współpraca obejmować będzie również dział e-sportowy Interu (Inter Esports)

Ta nowa, wieloletnia umowa o globalnym partnerstwie świadczy o znaczeniu wspólnej ścieżki między Interem i Konami. Jasne zobowiązanie, które wznawia więź, która rozpoczęła się lata temu i będzie kontynuowana w przyszłości, opartej na wspólnych wartościach i celach - Alessandro Antonello.

W przypadku porozumienia pomiędzy Interem a Konami pada nawet stwierdzenie "wieloletniej umowy partnerskiej na wyłączność". Śmiało możemy założyć, że FIFA 23 będzie pierwszą odsłoną w historii piłkarskiej serii, w której oficjalnie zabraknie drużyn AC Milan i Inter Mediolan.

Nadzieją na ewentualną obecność w grze włoskich zespołów jest umowa, którą EA SPORTS podpisało we wrześniu minionego roku z Lega Seria A, czyli przedstawicielami najwyższych ligowych rozgrywek piłkarskich we Włoszech. Wówczas dowiedzieliśmy się, że na mocy nowej umowy EA będzie miało wyłączne prawo do prezentowania w grach wideo dokładnych nazw, wizerunków oraz emblematów 16 czołowych zespołów Serie A. Na tej liście znalazły się również Inter oraz AC Milan. Możliwe zatem, że ostatecznie mediolańskiej kluby zawitają do najnowszej FIFY.

Koniec Piemonte Calcio i powrót Juventusu

Na pocieszenie, dla fanów włoskiej piłki mamy również dobrą wiadomość. Do serii FIFA, po kilku latach przerwy, powróci Juventus Turyn. Umowa na wyłączność z Konami wygasła i klub z Turynu znów będzie mógł pojawić się cyklu Electronic Arts. Na oficjalnie potwierdzenie tych wiadomości nie musieliśmy długo czekać. EA i włodarze włoskiego klubu potwierdzili już, że Piemonte Calcio (fikcyjna drużyna, która zastępowa Juventus w grach z serii FIFA) żegna się z serią, a w jego miejsce trafi Juventus Turyn. To jednak nie wszystko, zapowiedziano nową, wieloletnią współpracę, która najprawdopodobniej będzie kontynuowanan również w kolejnej grze EA Sports, czyli EA Sports FC. Fani "Starej Damy" mogą zatem liczyć nie tylko na powrót swojego ukochanego klubu i herbu, ale także znakomicie odwzorowanych zawodników oraz stadion.

FIFA 23 bez rosyjskich klubów i reprezentacji

Bądźmy szczerzy - nie jest to dużym zaskoczeniem. Już w marcu tego roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, Electronic Arts wykazało się solidarnością z narodem Ukraińskim i usunęło z gry FIFA 22 wszystkie rosyjskie kluby piłkarskie, reprezentację, a także wszystkie karty z popularnego trybu Ultimate Team. Możemy już oficjalnie potwierdzić, że taki sam los spotka rosyjski football w najnowszej odsłonie serii. Tym samym, FIFA 23 już na starcie zostanie pozbawiona wszystkich klubów, reprezentacji i rozgrywek związanych z rosyjską federacją. Włodarze EA podkreślają, że są całym sercem za obywatelami Ukrainy, stąd też taka decyzja.

EA Sports jest solidarne z obywatelami Ukrainy. Podobnie jak wiele innych głosów ze świata piłki nożnej, nawołujemy do pokoju i zakończenia inwazji na Ukrainę. Razem z naszymi partnerami z UEFA oraz FIFA podjęliśmy decyzję o usunięciu rosyjskiej drużyny narodowej oraz rosyjskich klubów z FIFA 23 - Electronic Arts.

FIFA 23 - pre-order. Gdzie kupić najtaniej?

Fani serii gier FIFA mogą już składać zamówienia przedpremierowe na najnowszą odsłonę cyklu. FIFA 23 będzie dostępna w dwóch edycjach - standardowej i "Ultimate", ta druga, oprócz licznych bonusów, pozwoli wam uzyskać dostęp do gry trzy dni przed jej oficjalną premierą, tj. 27 września.

Najlepsze oferty i okazję na grę FIFA 23 w polskich (i nie tylko) sklepach znajdziecie w naszym specjalnym artykule - TUTAJ.

FIFA 23 - Lewandowski najwyżej ocenianym piłkarzem w grze?

Od blisko dekady o tytuł najlepszego i najwyżej ocenianego zawodnika w kolejnych odsłonach serii FIFA walczą Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Nie da się jednak ukryć, że bieżący sezon jest jednym z najsłabszych w wykonaniu obu zawodników. Messiemu nie posłużyła przeprowadzka do Paryża, z kolei Ronaldo nie odnalazł się w przeciętnie grającym Manchesterze United. Wszystko to może sprawić, że po raz pierwszy od wielu lat dojdzie do zmiany warty i nowe twarze mogą zająć miejsce "żywych legend", kto na przykład?

Pierwszym wyborem wydaje się być Robert Lewandowski. Polski snajper ma za sobą dwa wybitne sezony, w których zdobywa rekordową liczbę bramek. Choć przygoda z minioną edycją Ligi Mistrzów zakończyła się dla niego przedwcześnie, to i tak udało mu się zdobyć tytuł mistrza Niemiec z Bayernem Monachium i awansować na Mistrzostwa Świata w Katarze z Polską Reprezentacją w piłce nożnej. Co więcej, warto przypomnieć, że już w FIFA 22 Lewandowski mógł pochwalić się ogólną oceną na poziomie 92 punktów, czyli o 1 punkt więcej niż Cristiano Ronaldo i 1 mniej niż Messi. W najgorszym wypadku Robert Lewandowski utrzyma swój poziom. Z kolei mało prawdopodobne jest, że Messi i Ronaldo utrzymają swoje dotychczasowe noty, spadek nawet o 1 punkt sprawiłby, że "Lewy" zostałby najwyżej ocenianym zawodnikiem w FIFA 23.

Kto, jeśli nie Lewandowski? Faworytami do przejęcia schedy po Messim i Ronaldo wydają się być obecnie głównie Francuzi, a konkretnie - Karim Benzema i Kylian Mbappé. Pierwszy z nich rozegrał swój prawdopodobnie najlepszych sezon w karierze i poprowadził Real Madryt do zwycięstwa w La Liga i Lidze Mistrzów. W FIFA 22 ogólna nota Benzemy wynosi 90 punktów i wzrost o dwa, trzy punkty jest jak najbardziej możliwy. Mbappé to z kolei wschodząca gwiazda i główny kandydat do zastąpienia Messiego i Ronaldo w przyszłości, czy nastąpi to już w FIFA 23? Możliwe, ale rywali ma wyjątkowo mocnych.

FIFA 23 najlepszą odsłoną w historii serii? Pierwszy pokaz gry coraz bliżej?

Wiemy już, że EA Sports rezygnuje z serii FIFA i nadchodząca osłona będzie ostatnią w wykonaniu amerykańskiego producenta. Nie oznacza to jednak, że FIFA 23 zostanie potraktowana po "macoszemu". W oficjalnym komunikacie zapowiedziano, że twórcy ze wszystkich sił starają się, aby nadchodząca produkcja należała do najlepszych w historii niemal 30-letniej serii. Na tę chwilę wiemy jedynie, że gra otrzyma "sporo nowości", w tym tryby, turnieje (także Mistrzostwa Świata) i wiele nowej zawartości. Możemy być pewni, iż nie zabraknie także trybu Ultimate Team.

Kiedy możemy spodziewać się pierwszego pokazu FIFA 23? Coraz więcej wskazuje na to, że dojdzie do niego już w czerwcu bądź lipcu.

Prezentacja FIFA 23 już na początku lipca? Znany leakster ujawnia nowe informacje

Electronic Arts nie ukrywa, że chce pożegnać się z marką FIFA w najlepszy możliwy sposób. Nowa gra ma zatem przyćmić osiągnięcia FIFY 22, czyli jednej z najlepszych odsłon serii w ostatnich latach (o ile graliście na PS5 / Xbox Series X). Wciąż jednak nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji o nowej grze od EA Sports. Jak jednak donosi sprawdzony już leakster i dziennikarz - Tom Henderson, to się ma niebawem zmienić.

Zdaniem Hendersona - EA szykuje się to prawdziwej ofensywy. Amerykański gigant ma w planach wyjątkowo intensywne miesiące. Już 1 lipca zadebiutuje oficjalnie F1 22, czyli nowa odsłona gier wyścigowych traktujących o Formule 1. Producent nie chce odciągać graczy od swojej najnowszej produkcji, dlatego dopiero w tygodniu rozpoczynającym się 4 lipca mamy otrzymać nowe informacje na temat kolejnych gier firmy, w tym FIFA 23. Również w lipcu poznamy nową odsłonę Need for Speed i Skate. Jednak to najnowsza FIFA ma być "bohaterem" pierwszych tygodni przyszłego miesiąca.

Warto przypomnieć, że już wcześniej EA potwierdziło, iż FIFA 23 zadebiutuje najpóźniej do 1 października, więc czasu na zapowiedź i promocję tytułu jest coraz mniej.

EA prezentuje okładki FIFA 23 i zapowiada pierwszy pokaz rozgrywki z gry

Electronic Arts wreszcie przerwało milczenie w sprawie najnowszej odsłony serii FIFA. Przedstawiciele amerykańskiego producenta ujawnili nam oficjalne okładki gry w wersji standardowej, jak również "Ultimate". Ponownie, jak przed rokiem, głównym bohaterem okładki będzie Kylian Mbappe. W edycji "Ultimate" towarzyszyć mu będzie natomiast Sam Kerr - reprezentantka Australii oraz zawodniczka Chelsea Londyn. Ja prezentuję się okładki gry FIFA 23 w akcji możecie zobaczyć poniżej.

To jednak nie wszystko, EA Sports zapowiedziało również stream, podczas którego zostanie zaprezentowany pierwszy trailer FIFA 23. Wydarzenie odbędzie się już 20 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję możecie obejrzeć na oficjalnym kanale EA Sports na kanale YouTube bądź poniżej.

To na razie wszystkie informacje jakie udało nam się zdobyć na temat gry FIFA 23. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to od razu damy wam znać w powyższym artykule.

