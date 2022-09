FIFA 23 w EA Play. Jak skorzystać? Kiedy startuje wczesny dostęp? Podpowiadamy

Premiera ostatniej odsłony serii FIFA odbędzie się już w najbliższy piątek - 30 września. Najwięksi fani cyklu mogą jednak nieco wcześniej zacząć zabawę. Podpowiadamy jak rozpocząć rozgrywkę w FIFA 23 już dzisiaj.

Spis treści

Wiemy już, że EA Sports całkowicie zrezygnował z wersji demonstracyjnych swoich gier. Zamiast tego amerykański producent oferuje wczesny dostęp i triale. Choć premiera wersji próbnej odbywa się wraz ze startem wczesnego dostępu, to nie zawsze jest to jedyny sposób, na rozpoczęcie zabawy przed właściwym debiutem gry. Jeśli czekaliście na premierę gry FIFA 23, to już dzisiaj możecie zacząć zabawę, a my podpowiadamy jak tego dokonać.

FIFA 23 EA Play - jak skorzystać z wersji trial?

Już na wstępie muszę zaznaczyć, że dostęp do wersji trial FIFY 23 nie jest darmowy. Jeśli chcecie wypróbować grę przed premierą musicie być abonamentami usługi EA Play. Na szczęście, miesięczny koszt abonamentu jest stosunkowo nieduży i wynosi niecałe 15 złotych. Co więcej, obecnie trwa promocja dla graczy konsolowych (PlayStation i Xbox), dzięki której za pierwszy miesiąc EA Play zapłacicie jedynie 5 złotych.

Pamiętajcie też, że dostęp do EA Play pozwoli wam również na zakup wszystkich gier EA (w tym dowolnego wydania FIFA 23) z 10% zniżką.

FIFA 23 w EA Play - co oferuje trial?

Trial FIFY 23 w EA Play zapewni wam dostęp do wszystkich elementów gry, bez żadnych ograniczeń. Możecie zatem rozpocząć tryb kariery, rywalizować ze znajomymi bądź stworzyć drużynę marzeń w FIFA Ultimate Team. Jedyny minusem jest limit czasowy - dostęp do najnowszej FIFY otrzymacie bowiem jedynie na 10 godzin. Pamiętajcie jednak, że wszelkie postępy przejdą z wami do pełnej wersji gry jeśli ostatecznie zdecydujecie się na jej zakup.

FIFA 23 w EA Play - kiedy dostępna?

FIFA 23 zostanie udostępniona w ramach wczesnego dostępu, a co za tym idzie również w wersji trial (EA Play) już 27 września na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Wczesny dostęp z FIFA 23 Ultimate Edition

Jest jeszcze jeden sposób na wczesny dostęp do gry FIFA 23, choć wymaga on już większych nakładów finansowych - zakup wersji Ultimate Edition. W zależności od wybranej platformy, FIFA 23 Ultimate Edition to wydatek od 399 do 449 złotych.

FIFA 23 w Xbox Game Pass

Na koniec warto pamiętać również o tym, że posiadacze abonamentu Xbox Game Pass także mogą cieszyć się darmową wersją trial gry FIFA 23 bowiem EA Play wchodzi w skład usługi Microsoftu.