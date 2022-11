FIFA 23 w rekordowo niskich cenach na PC, PlayStation i Xbox z okazji Black Friday. Przegląd ofert i promocji

Mundial w Katarze trwa w najlepsze, a fani piłki nożnej mogą dodatkowo rozegrać własne mistrzostwa w FIFA 23. Jeśli chcecie przystąpić do rywalizacji, to teraz jest ku temu znakomita okazja. FIFA 23 jest bowiem dostępna w rekordowo niskiej cenie.

Choć od premiery najnowszej odsłony serii FIFA minęło dopiero kilka tygodni, to już doczekaliśmy się pierwszej poważnej obniżki cen. Wszystko to oczywiście z okazji trwającego właśnie Black Friday, czyli święta wszystkich łowców okazji. FIFA 23 jest dostępna w rekordowo niskich cenach na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

FIFA 23 tanio na PlayStation (PS4 & PS5)

FIFA 23 - PC. Ceny w promocji

FIFA 23 - tanio na Xbox (Series X|S i One)

FIFA 23 na Nintendo Switch w rekordowo niskiej cenie

FIFA 23 - 109 zł (RTV Euro AGD)

