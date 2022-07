FIFA 23 - wymagania sprzętowe. Sprawdź, czy twój PC to wytrzyma

Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat PC-towej wersji gry FIFA 23. Najnowsza odsłona serii gier piłkarskich może liczyć na mnóstwo nowości. Niestety, wiąże się to również ze wzrostem wymagań sprzętowych. Sprawdźcie, jaki PC będzie potrzebny do komfortowej zabawy w najnowszą FIFĘ.

Spis treści

FIFA 23 zadebiutuje już 30 września na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Warto jednak podkreślić, że ze wszystkich nowości i dobrodziejstw najnowszej odsłony piłkarskiej serii (jak choćby z technologii Hypermotion 2) skorzystają tylko posiadacze konsol 9. generacji oraz komputerów. Nowe możliwości wiążą się jednak ze wzrostem wymagań. Nawet jeśli mogliście cieszyć się komfortową rozgrywką w FIFĘ 22, to możliwe, że w przypadku FIFY 23 będziecie musieli nieco ulepszyć swojego PC-ta. EA przedstawiło nam już bowiem minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe gry i do najniższych one nie należą.

FIFA 23 - wymagania sprzętowe na PC

Minimalne

System operacyjny: Windows 10 - 64-Bit

Procesor: Intel Core i5 6600k lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 570

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Rekomendowane

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7 6700 lub AMD Ryzen 7 2700X

Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon RX 5600 XT

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Jaki PC do FIFA 23? Polecane zestawy

Jaki PC będzie potrzebny, aby sprostać powyższym wymaganiom? Co ważniejsze - ile wyniesie jego cena? Oto nasze propozycje komputerowych zestawów dedykowanych grze FIFA 23.

Zobacz również:

PC spełniający minimalne wymagania sprzętowe:

PC spełniający rekomendowane wymagania sprzętowe:

Aktualne ceny w sklepach × Pamięć Ram Adata DDR5 16 Gb 579 zł

Aktualne ceny w sklepach × ASUS Dual Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6GB EVO OC Edition Gaming Grafikkarte... ~2 422 zł

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat najnowszej odsłony serii FIFA, to gorąco zachęcamy was do lektury naszego specjalnego artykułu dedykowanego grze FIFA 23. Znajdziecie tam wszystkie informacje na temat produkcji - nowości, zmiany, trailery i wiele, wiele więcej.