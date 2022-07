FIFA 23 z datą premiery i zwiastunem! EA godnie żegna się z marką

Na ten moment czekało wielu fanów wirtualnej piłki nożnej. EA opublikował właśnie pierwszy zwiastun nowej FIFY i ogłosił datę premiery.

FIFA 23 to będzie ostatnia odsłona gry piłkarskiej od EA Sports, która pojawi się w tym kształcie. W przyszłym roku symulator piłki nożnej ukaże się pod nazwą EA SPORTS FC. Dzisiaj jednak jesteśmy świadkami kolejnej części akcji marketingowej dotyczącej nadchodzącej pozycji.

EA opublikował pierwszy oficjalny zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej.

Co więcej, poznaliśmy także datę premiery. Gra zadebiutuje 30 września tego roku i pojawi się na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 i Nintendo Switch. Co więcej, osoby, które zdecydują się na zakup droższego wydania, czyli Ultimate Edition, na wirtualne boiska wybiegną już 27 września.

FIFA 23 będzie zdecydowanie najbardziej rozbudowaną odsłoną w historii serii. Co ważne, nareszcie będziemy mogli liczyć na cross-play. Co prawda nie będzie on pełny, ponieważ nie będzie on międzygeneracyjny, jednak teraz posiadacze Xbox Series X bez problemu zagrają z użytkownikami PS5. Ucieszą się także posiadacze PC, ponieważ otrzymają prawdziwie next-genową odsłonę, dzięki której na komputerach osobistych zaznają wszelkich nowości tak jak posiadacze najnowszych konsol.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat FIFA 23, zapraszamy do lektury naszego specjalnego artykułu, w którym zbieramy najważniejsze informacje na temat gry.