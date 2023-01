FIFA 24 – kiedy premiera? Sprawdź, co wiemy o grze

Seria FIFA przeszła prawdziwe trzęsienie ziemi w zeszłym roku. Jeśli zatem zastanawiacie się kiedy, i czy w ogóle, nastąpi premiera FIFA 24, to zapraszamy do lektury. Zbieramy wszystkie informacje na temat przyszłości popularnej serii.

Przez niemal trzy dekady mogliśmy być pewni jednego – na jesieni każdego roku otrzymamy dostęp do nowej odsłony serii gier piłkarskich FIFA. Niestety, obecnie nie możemy być tego już tak pewni.

FIFA 24, a może już tylko EA Sports FC?

W zeszłym roku Electronic Arts – wydawca cyklu, oficjalnie poinformował, że nie doszedł do porozumienia z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej w kwestii przedłużenia licencji na markę FIFA. Tym samym oznacza to, że FIFA 23 jest ostatnią grą z serii stworzoną przez studio EA Sports. Electronic Arts zapowiedziało już, że nie porzuca jednak najpopularniejszego sportu na świecie i już w tym roku otrzymamy pierwszą część zupełnie nowej serii gier piłkarskich o nazwie EA Sports FC. Śmiało możemy założyć, że pod wieloma względami to właśnie będzie duchowy spadkobierca serii FIFA.

EA Sports pracuje obecnie nad grą EA Sports FC - następcy serii FIFA (fot. EA).

Co ciekawe podobną sytuację fani gier piłkarskich już przeżyli. W latach 90-tych i na początku nowego tysiąclecia prym wśród gier piłkarskich wiodła seria Championship Manager od studia Sports Interactive. W latach 2003-2004 roku doszło jednak do oficjalnego i dość gwałtownego rozstania studia z wydawcą tytułu (do którego należały prawa do marki) – Eidos Interactive. Wówczas utalentowani deweloperzy postanowili stworzyć własną markę od podstaw, którą znamy po dziś dzień jako Football Manger. Niestety oryginalny cykl Championship Manager rozwijany jeszcze przez jakiś czas przez wewnętrzne zespoły Eidos Interactive nie wytrzymał próby czasu i po kilku (coraz słabszych odsłonach) został ostatecznie zakończony w 2011 roku. Czy podobny los czeka serię FIFA po odejściu EA Sports?

Czy FIFA 24 w ogóle powstanie?

W tym momencie wielu graczy z pewnością zadaje sobie pytanie – czy FIFA 24 w ogóle powstanie? Kto będzie teraz za nią odpowiadał? Jak zapewnia Gianni Infantino - prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej - seria gier piłkarskich FIFA będzie kontynuowana. W Wywiadzie dla magazynu "New York Times" szef FIFY zdradził, że jego organizacja ma ambitne plany względem rozwoju gry, która może pomóc w popularyzacji tego sportu szczególnie wśród młodszych odbiorców. Nowa FIFA, według Infantino, ma w przyszłości wytyczać standardy branży.

FIFA 23 to ostatnia odsłona serii do EA Sports. Co dalej? (fot. EA)

Prezes piłkarskiej organizacji jest wyjątkowo pewny siebie, stwierdził bowiem również, że:

Mogę zapewnić, że jedyna autentyczna, prawdziwa gra nosząca nazwę FIFA będzie najlepszą dostępną dla graczy i fanów piłki nożnej.

Kontynuacja serii FIFA zatem z pewnością powstanie, czy jednak nastąpi to już w tym roku, czy jednak znacznie później?

FIFA 24 czy dopiero 25?

Tworzenie każdego roku nowej odsłony gry nie było problemem dla EA Sports, które rozwijało ją niemal od trzech dekad. Nowi twórcy serii FIFA będą jednak musieli stworzyć ją całkowicie od zera, czy jest to możliwe w tak krótkim czasie? Oczywiście nie znamy jeszcze wszystkich zakulisowych rozgrywek, ale śmiało możemy założyć, że już przynajmniej od roku organizacja FIFA wiedziała, iż nowa umowa na licencje nie zostanie podpisana przez Electronic Arts. W tym okresie musiały się zatem przynajmniej zacząć poszukiwania deweloperów, którzy będą chcieli przejąć cykl.

Oczywiście przy zasobach i możliwościach piłkarskiej organizacji nie możemy wykluczyć uformowania własnego studia deweloperskiego dedykowanego tworzeniu gier. Niestety na to potrzeba nie tylko pieniędzy, ale i czasu. Co więcej, już Google i Amazon sparzyli się na tworzeniu od zera oddziałów gamingowych. Ostatnie branżowe trendy pokazują dobitnie, że znacznie korzystniejsze jest kupienie studia niż tworzenie go całkowicie od podstaw.

Najbardziej prawdopodobny pozostaje zatem zewnętrzny wykonawca. Tutaj niestety nie mamy zbyt wielu graczy na rynku. Największe i najbardziej doświadczone jest zdecydowanie 2K Sports, które w swoim portfolio nie ma akurat gry piłkarskiej. Wątpliwe jest jednak, aby nawet tak doświadczony zespół był w stanie przygotować nową FIFĘ w tak krótkim czasie.

FIFA 24 – kiedy premiera?

Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe informacje, plotki, spekulacje i przypuszczenia możemy coraz śmielej założyć, że FIFA 24 nie zadebiutuje w tym roku. Oczywiście możemy zostać jeszcze pozytywnie zaskoczeni, jeśli tak będzie w rzeczywistości, to kiedy możemy spodziewać się debiutu produkcji?

W ostatnich latach kolejne odsłony serii FIFA pojawiały się z pewną regularnością. Mogliśmy zatem liczyć na premierę nowej odsłony pod koniec września bądź na początku października. Jeśli FIFA 24 chce podążyć drogą poprzedników i trafiać do graczy każdego roku, to właśnie na jesieni będzie najlepsza okazja do debiutu.

To już wszystko, co obecnie wiemy o FIFA 24. Jeśli macie obawy, czy dane nam będzie zagrać w kolejną odsłonę serii, to pamiętajcie, że w 2023 roku i tak nie powinnyśmy narzekać na brak gier piłkarskich. Z całą pewnością zadebiutuje EA Sports FC, możemy się również spodziewać nowych aktualizacji eFootball, jak i debiutu UFL – zupełnie nowej serii gier, która ma trafić do sprzedaży pod koniec 2023 roku.