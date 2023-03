FIFA 25 of FIFA to najlepsze, co mogło spotkać EA Sports. Dlaczego?

FIFA 23 była ostatnią odsłoną serii tworzoną przez EA Sports. Deweloper nie doszedł do porozumienia z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej w kwestiach finansowych i postanowił kolejną odsłonę swojej kultowej serii wydać pod zmienioną nazwą, czyli EA Sports FC. No cóż, czasami tak bywa. Zmiana nazwy może w sumie pozytywnie wpłynąć na grę, ponieważ twórcy i wydawca będą się musieli mocno postarać, aby nowa marka weszła do świadomości graczy. Szczególnie teraz, kiedy FIFA (organizacja) ogłosiła, że stworzy grę piłkarską o nazwie FIFA. Gianni Infantino powiedział:

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA's name)

"The new FIFA game - the FIFA 25, 26, 27 and so on - will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."