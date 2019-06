FSP przedstawia nowy zasilacz DAGGER PRO 550W / 650W

FSP, jeden z wiodących światowych producentów zasilaczy, z przyjemnością przedstawia dwa modele z nowej linii zasilaczy DAGGER PRO SFX. Seria DAGGER PRO to rewizja popularnej serii zasilaczy FSP DAGGER, w których udoskonalono wydajność, design i łączność.

Spis treści

FSP przedstawia dwa nowe modele: DAGGER PRO 550W i DAGGER PRO 650W. Nowe zasilacze DAGGER PRO są w pełni zgodne ze standardem SFX12V V3.3 i mogą z łatwością zintegrować się z obudową ATX, a dzięki modułowej konstrukcji z wysokiej jakości przewodami taśmowymi ograniczą do minimum bałagan w kablach.

Seria DAGGER PRO charakteryzuje się wydajną konstrukcją z pojedynczym zasilaniem +12 V, która zapewnia maksymalną wydajność dla najbardziej wymagających podzespołów, a unikalny układ MIA IC firmy FSP i konstrukcja DC-DC zapewniają bezpieczeństwo i wydajność energetyczną. Z certyfikatem sprawności 80 Plus Platinium, oba modele zapewniają wysoką sprawność, a dzięki bezwentylatorowemu trybowi pasywnemu, zasilacz jest również bardzo cichy. Sam 92 mm wentylator z łożyskiem kulkowym zapewnia wydajne chłodzenie w razie potrzeby dzięki czemu zasilacze DAGGER PRO doskonale sprawdzają się w wyjątkowych sytuacjach pod względem wielkości i hałasu.

Prosta budowa z modułową konstrukcją

Niezależnie od tego, czy budujesz potężne urządzenie do gier ATX, czy też chcesz zaprojektować mini-ITX, ITX lub MicroATX, DAGGER PRO 550W / 650W posiada modułową budowę kabli. Modułowość kabli zapewnia możliwość podłączenia tylko tych kabli, które są potrzebne, a to drastycznie zmniejsza bałagan w obudowie. Dodatkowo jedyną różnicą między DAGGER PRO 550W i DAGGER PRO 650W jest (dla wersji DAGGER PRO 650W) dodane 8-pinowe złącze zasilania procesora, które pozwala na zasilanie najnowszych płyt głównych Z390. Nawet z 92 mm wentylatorem klasy przemysłowej z łożyskiem kulkowym DAGGER PRO pracuje w trybie bez wentylatora gwarantując całkowitą ciszę, gdy nie jest pod ekstremalnym obciążeniem oraz bardzo długą żywotność wentylatora o wysokiej wydajności.

Mały rozmiar, ogromna wydajność

DAGGER PRO 550W / 650W cechuje silna konstrukcja pojedynczej linii+ 12V, która zapewnia maksymalną moc dla gamingowych płyt głównych i kart graficznych o wysokich wymaganiach bez problemów ze stabilnością komponentów i możliwością przeciążenia zasilacza. We wnętrzu serii DAGGER PRO znajdują się wyłącznie japońskie kondensatory elektrolitowe a konstrukcja zapewnia stabilność i wysoką wydajność w warunkach wysokich temperatur ( do 100 ° C).

Pełna konstrukcja DC-DC w DAGGER PRO i opatentowany przez FSP MIA IC™ gwarantują stabilną moc i zestaw funkcji zapewniających bezpieczeństwo systemu przed obrażeniami w wielu różnych okolicznościach. Nieustannie przodująca w dziedzinie innowacji firma FSP, opracowuje szerszą gamę zasilaczy SFX z certyfikatem 80 PLUS Platinum, które znacznie obniżają zużycie energii przez graczy komputerowych.

Dostępność

FSP DAGGER PRO 550W jest już dostępny w cenie 119.99 USD

FSP DAGGER PRO 650W jest już dostępny w cenie 129.99 USD