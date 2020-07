Fable powraca, nowa odsłona serii zmierza na Xbox Series X i PC

Plotkowano o tym od dawna, ale dopiero teraz Microsoft oficjalnie zaprezentował nową, czwartą odsłonę serii Fable.

Fable to seria gier RPG stworzona przez nieistniejące już studio Lionhead, dowodzone niegdyś przez charyzmatycznego dewelopera Petera Molyneux. Prawa do marki przejął Microsoft, który po rozwiązaniu Lionhead nie kwapił się do wznowienia prac nad kultową serią, aż do dzisiaj.

Jedną z największych niespodzianek Xbox Game Showcase zdecydowanie została nowa, czwarta odsłona serii Fable. Za produkcję gry odpowiadać będzie studio Playground Games, które najbardziej słynne jest z cyklu Forza Horizon.

Niestety, oprócz powyższego zwiastuna nie dowiedzieliśmy się wiele na temat produkcji. Jedyną potwierdzoną informacją jest to, iż nowe Fable będzie grą RPG akcji w otwartym świecie. Biorąc pod uwagę brak konkretów, możemy śmiało zakładać, że na grywalną wersję przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Fable trafi na konsolę Xbox Series X i PC z Windows 10.

Zobacz również: Halo Infinite rozczarowuje na pierwszym materiale z rozgrywki