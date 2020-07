Fable - za powrotem kultowej serii stoją najlepsi deweloperzy w branży

Wiemy już, że za wskrzeszenie marki Fable odpowiadać będzie studio Playground Games. Okazuje się jednak, że twórcy serii Forza Horizon, na potrzeby nowego projektu, zatrudnili weteranów branży z Rockstar Games, Ninja Theory czy Ubisoftu.

Playground Games udowodniło już, że potrafi robić bardzo udane produkcje. Brytyjskie studio zajmowało się jednak do tej pory wyłącznie jedną serią - Forza Horizon. Ich najnowszy tytuł - Fable, reprezentuje jednak zupełnie inny gatunek, aby godnie przygotować najnowszą odsłonę kultowej już serii RPG, Playground Games sięgnęło po najbardziej utalentowanych deweloperów z branży.

Serwis VGC zdecydował się prześledzić dokładnie listę płac brytyjskiego studia i sprawdzić - kto tak naprawdę będzie pracował nad Fable.

Według ostatnich informacji, na potrzeby nowego projektu studio Playground Games rozrosło się do ponad 200 osób. Wśród nich znajduje się m.in. Will Kennedy, który pracował jako główny projektant poziomów przy GTA V i GTA Online. Dołączy on do głównego zespoły projektowego Fable, w którym znajdą się również: Juan Fernández de Simón - główny projektant Hellblade: Senua's Sacrifice od Ninja Theory oraz Hunter Wright, który przez lata tworzył zadania do licznych gier z serii Borderlands.

Do Playground Games dołączyła również grupa scenarzystów z Rocksteady (m.in. Batman: Arkham Knight): Kim MacAskill, Martin Lancaster oraz Craig Owens.

Nad stroną audio-wizualną nowego Fable czuwać będą z kolei weterani z Ubisoftu: Adam Olsson (główny artysta środowiskowy The Division 2) oraz Tom Isaksen (starszy projektant postaci w grach z serii Ghost Recon).

Na temat czwartej odsłony serii Fable wciąż wiemy niewiele. Do tej pory otrzymaliśmy jedynie krótki zwiastun produkcji i garść informacji, z których dowiedzieliśmy się, że gra zaoferuje nam otwarty świat. W sieci pojawiły się również plotki jakoby Fable miało być grą z gatunku MMO, jednak bardzo szybko wpływowi i doświadczeni dziennikarze zdementowali te pogłoski. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nadchodzący tytuł otrzyma rozbudowany tryb sieciowy.

Fable ukaże się wyłącznie na PC i konsoli Xbox Series X.

