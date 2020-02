Facebook Lite na Androida otrzymuje tryb ciemny

Jeśli używasz aplikacji Facebook Lite, od dzisiaj możesz cieszyć się trybem ciemnym.

Tryb ciemny - czy to w przeglądarce, aplikacji czy systemie - jest zawsze mile widziany przez użytkowników. Jego zalety odkrywa się przy dłuższym użytkowaniu - zmęczenie oczu jest zdecydowanie mniejsze, a tekst bardziej wyraźny. W systemie Android pojawił się w edycji Lollipop czyli Android 6, wraz z Material Design. Android 10 przyniósł możliwość automatycznego przejścia aplikacji w ten tryb wraz z systemem i wielu producentów przystosowało swoje programy do tego rozwiązania. Kolejnym jest Facebook - najnowsza wersja Facebook Lite działa od dzisiaj w trybie ciemnym. Lite to edycja "odchudzona", zoptymalizowana pod kątem użytkowników korzystających ze starszych urządzeń. Nie ma w niej animacji ani różnego rodzaju efektów specjalnych.

Źródło: XDA Develoeprs

Jeśli korzystasz z tej edycji aplikacji, wystarczy zaktualizować ją do najnowszej wersji. Jeśli chcesz dopiero używać - pobierzesz ją z Google Play Store. Co ciekawe, wersja Lite otrzymuje tryb ciemny wcześniej, niż "pełna" aplikacja Facebook. A mają go już inne należące do firmy Marka Zuckerberga podmioty, czyli Messenger, Instagram oraz WhatsApp.