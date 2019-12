Facebook Messenger z motywem Star Wars

Premiera filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" już dziś. Z tej okazji użytkownicy Messengera mogą używać tematycznego motywu.

Miłośnicy Gwiezdnych Wojen będą mogli używać tematycznych emotikonek, animowanych nalepek oraz filtrów AR. Sytuacja taka potrwa tylko przez ograniczony czas - potem znikną one z komunikatora. Należy jednak pamiętać, że nie są one pomyślane o oszczędności energii i mogą spowodować szybsze wyczerpanie baterii, zwłaszcza przy ekranach OLED. Facebook rozprowadza motyw stopniowo, więc nie wszyscy otrzymają go w tym samym czasie. Jeśli chcesz sprawdzić, czy występuje u Ciebie, zaktualizuj dla pewności Messengera do najnowszej edycji, a następnie uruchom go i kliknij w swoje zdjęcie profilowe, aby przejść do menu z ustawieniami.

Jak podaje Facebook, wszystkie elementy nowego trybu zostały stworzone we współpracy ze studiem Disney. Użytkownicy mają możliwość wykorzystania postaci stojących po obu stronach Mocy. Wspomniane wcześniej "efekty AR" mogą być stosowane podczas robienia zdjęć lub wideorozmów - przykłady prezentują powyższe grafiki. Z pewnością dla miłośników uniwersum stworzonego przez Georga Lucasa będzie to wspaniale doświadczenie. Niestety, póki co Facebook nie podaje, kiedy motyw ten zostanie wycofany.