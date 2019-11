Facebook Pay - nowy system płatności na Facebooku

Facebook ogłasza wprowadzenie Facebook Pay - systemu płatności na platformie, który ma zapewnić łatwe i bezpieczne wpłacanie pieniędzy na zbiórki, robienie zakupów oraz przesyłanie środków znajomym.

Jak zapewnia pamiętasz, Facebook pracuje od jakiegoś czasu nad kryptowalutą Libra, co wywołało spore zamieszanie w świecie finansów. Jak na razie nie ma o niej żadnych nowości, jednak widać, że gigant społecznościowy chciałby mocniej wejść na rynek finansów, a Facebook Pay to jeden ze sposobów na to. System ruszył dzisiaj - na razie tylko na terenie USA, inne kraje będą do niego dołączone z biegiem czasu. Facebook Pay ma być systemem uniwersalnym, który pozwoli zarówno na zakupy online, jak i przesyłanie środków znajomym czy wpłaty na organizowane zbiórki. Został stworzony w celu obsługi wszystkich usług i serwisów, jakie znajdują w sieci społecznościowej.

Jak to działa? Nie jest potrzebne pobieranie ani instalowanie żadnej aplikacji - usługa znajdzie się w ustawieniach konta użytkownika. Do Facebook Pay należy dodać kartę kredytową lub posiadane konto PayPal. Następnie można wykonywać transakcje na bazie środków zgromadzonych na tej karcie lub koncie. Każda operacja wymaga autoryzacji - odciskiem palca lub wpisaniem numeru PIN, co ma uniemożliwić nieautoryzowane przelewy. Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do historii transakcji, podobnie jak na zwykłym koncie bankowym. Działanie Facebook Pay obejmuje również mikrotransakcje w grach i aplikacjach, które dostępne są na stronach sieci. Facebook i jego Messenger to nie wszystko - w przyszłości planowane jest rozszerzenie jej działania na Instagram oraz WhatsApp.