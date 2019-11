Facebook chciał nabyć Fitbit, ale Google dało więcej

Wczoraj Google oficjalnie potwierdziło przejęcie Fitbit. Jak się jednak okazuje, chrapkę na przejęcie firmy miał gigant sieci społecznościowych.

Jak donoszą nieoficjalne źródła, Facebook prowadził rozmowy z Fitbit przez dłuższy czas, ale nie wiemy, jaką kwotę proponował za wykupienie producenta. Przypominamy: podobno Google dało 2,1 miliarda dolarów, a plotki mówią, że Facebook nie zbliżył się nawet do połowy tej propozycji. Bardziej jednak zastanawia, po co sieć Marka Zuckerberga chciała kupić tego producenta - być może oznacza to, że chce zacząć inwestować w sprzęt oraz gadżety.

Tymczasem James Park, szef Fitbit, podsumował wykupienie firmy przez Google: "Z zasobami i platforma Google będziemy mogli szybciej wprowadzać innowacje w wearables, szybciej reagować na potrzeby konsumentów oraz lepiej zadbać o ich zdrowie". Transakcja pomiedzy Google a Fitbit ma zostać sfinalizowana w 2020 roku. Jak zaznacza producent smartbandów i smartwatchy, dane użytkowników oraz sposób ich wykorzystywania mają pozostać w pełni przejrzyste. Dodał również, że nigdy nie będą sprzedawane ani udostępniane w celach reklamowych - nawet dla Google.