Facebook i Instagram – chcesz być modny? Znamy sposób

Voilà AI Artist to najmodniejsza obecnie aplikacja wśród użytkowników Facebooka i Instagrama. Pozwala na zmianę swoich zdjęć w kreskówki rodem z Disneya.

Choć już wcześniej pojawiały się aplikacje pozwalające przerobić swoje zdjęci na tzw. wersję cartoon, to Voilà AI Artist wyniosła to na nowy poziom. Program szybko zyskał popularność m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie zadomowił się głównie na profilach społecznościowych użytkowników serwisów Facebook i Instagram. Najlepiej widać to zdjęciach profilowych (choć nie tylko), których rysunkowa wersja stała się niezwykle modna i niemal obowiązkowa dla wszystkich, chcących być trendy.

Darmowa aplikacja, która stała się hitem

Umówmy się, wielu z nas oglądając różnego rodzaju bajki pomyślało pewnie choć raz: „ciekawe, jak ja bym wyglądał w takiej wersji?” Cóż, teraz nie musimy się już nad tym zastanawiać. Wystarczy, że pobierzemy aplikację Voilà AI Artist, której pełna nazwa brzmi Voilà AI Artist - Photo to Cartoon Face Art Editor. Program jest dostępny dla użytkowników urządzeń z systemem iOS oraz Android i możemy go pobrać zupełnie za darmo w Google Play oraz App Store.

Choć wszystkie podstawowe funkcje są dostępne za darmo, to możemy zainwestować i wykupić wersję premium, umożliwiającą nam szybsze rednderowanie zdjęć i zapisywanie ich, a także użytkowanie aplikacji bez wyskakujących reklam.

Zmień się na wiele sposobów

Co istotne, aplikacja Voilà AI Artist jest niezwykle prosta w obsłudze, a po jej popraniu, a następnie uruchomieniu, należy jedynie zezwolić na dostęp do galerii oraz kamery. Potem już tylko robimy zdjęcie lub wybieramy obraz z galerii i możemy cieszyć się prostą, jak również szybką edycją.

Warto zaznaczyć, że aplikacja oferuje kilka różnych stylów, a w każdym z nich po trzy opcje. Otrzymujemy więc do dyspozycji:

3D Cartoon – opcja oferuje wygląd à la postacie z produkcji Pixara

– opcja oferuje wygląd à la postacie z produkcji Pixara Renaissance – możliwość upodobnienia się do postaci z renesansowych obrazów

– możliwość upodobnienia się do postaci z renesansowych obrazów 2D Cartoon – zmiana na postać z klasycznych kreskówek Disneya

– zmiana na postać z klasycznych kreskówek Disneya Caricature – jak nazwa wskazuje, możemy stworzyć własną, rysunkową karykaturę

W momencie, gdy konkretna wersja zdjęcia szczególnie przypadnie nam do gustu, wystarczy kliknąć ikonkę pobierania w prawym górnym rogu. Następnie możemy po prostu zapisać obraz na naszym urządzeniu lub bezpośrednio wysłać go na Facebook, Instagram, WhatsApp, a także na naszą skrzynkę mailową.

Źródło: play.google.com

Jak wiadomo, trudno wybić się z tzw. tłumu w mediach społecznościowych. Jeśli więc chcemy to zrobić, warto zainteresować się aplikacją Voilà AI Artis. Tym bardziej, że program jest łatwy w obsłudze, darmowy, dostępny na urządzeniach z Androidem i iOS, a ostatecznie pozwoli wyróżnić się i zwrócić uwagę innych. Dodatkowo, to też świetna zabawa nawet dla całej rodziny, chcącej w zabawny sposób zmienić wygląd swoich zdjęć.

