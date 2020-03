Facebook i Instagram obniżają jakość materiałów wideo

Z powodu wzmożonego obciążenia internetu w Europie, Facebook zdecydował się na obniżenie jakości materiałów wideo zamieszczanych w sieci społecznościowej.

Jak wszyscy wiemy, pandemia koronawirusa wiąże się z obowiązkową kwarantanną całego społeczeństwa. Ludzie siedzą w domach i - mając dużo czasu wolnego - korzystają z internetu. Jako że ruch zwiększył się kilkukrotnie, a infrastruktura pozostała taka sama, spowolnienie transferu danych jest często spotykanym zjawiskiem. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego UE, zaapelował parę dni temu do serwisów internetowych, aby zmniejszyły swoją przepustowość. Dzięki temu nie powinno dojść do przeciążenia sieci, a także sprawi, że strony rządowe i informacyjne będą mogły funkcjonować bez szwanku. Dlatego zarówno Netflix, jak i Amazon Prime Video czasowo obniżyły jakość streamowanych materiałów wideo, podobnie zrobiło YouTube, obniżając automatycznie jakość odtwarzanych nagrań.

Dzisiaj do prośby zastosował się również Facebook. Nie tylko sieć społecznościowa zmniejsza rozdzielczość materiałów multimedialnych, ale również należy do niej Instagram. Ma to nie tylko pomóc w odciążeniu ruchu, ale również umożliwić na korzystanie z aplikacji i usług Facebooka bez zakłóceń. Działania te zostały podjęte na czas nieokreślony - dopiero po ogłoszeniu końca pandemii sytuacja powinna powoli wrócić do normy.

