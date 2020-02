Facebook i Sony odwołują udział w Game Developers Conference

Koronawirus spowodował odwołanie targów Mobile World Congress. Czy podobna historia nastąpi w przypadku Game Developers Conference?

Game Developers Conference zostało zaplanowane w dniach 16-20 marca w San Francisco. Jednak nie będzie to na pewno taka sama impreza, jak rok temu - zarówno Facebook, jak i Sony odwołały swój udział ze względu na zagrożenie koronawirusem. Facebook zadeklarował, że ogólnie nie pojawi się w żadnej "fizycznej" postaci, odradza również swoim pracownikom prywatne odwiedzanie terenów targów. Zamiast pojawienia się na GDC, umieści przeznaczone na nie materiały i prezentacje na swojej stronie internetowej. Sony Interactive Entertainment postąpi podobnie - firma nie chce ryzykować podróży międzynarodowych swoich użytkowników, a wszystkie szykowane na wydarzenie materiały zaprezentuje online. Producent podał wcześniej, że odwołuje swój udział także w PAX East.

Tymczasem organizatorzy Game Developers Conference podjęli działania mające zapewnić bezpieczeństwo wystawców i uczestników - wsparcia imprezie udzielą rządowe organizacje medyczne. Jednak niezbyt to pomaga - ocenia się, że już ok. 500 osób, które wykupiły bilety na imprezę, odwołało swoje rezerwacje. A ponieważ do rozpoczęcia targów jeszcze ponad dwa tygodnie, można przyjąć dość pesymistyczne założenie, że na tym jeszcze nie koniec.

Źródło: TechSpot