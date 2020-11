Facebook – jak pobierać filmy z portalu (poradnik)

Facebook to popularny serwis społecznościowy, dzięki któremu ludzie dzielą się z innymi informacjami na swój temat, zdjęciami i filmami. Zdarza się, iż wrzucony przez kogoś materiał tak nam przypadnie do gustu, że chcielibyśmy mieć go w swojej prywatnej bibliotece. Nie każdy jednak wie, jak to zrobić. Podpowiadamy, jak pobrać filmy z FB.

Spis treści