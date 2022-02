Facebook - jak ustawić zdjęcie profilowe jako prywatne [PORADNIK]

Zarządzanie zdjęciami na Facebooku jest bardzo ważne dla użytkowników. Jeśli nie chcesz, aby twoje zdjęcie profilowe było widoczne, możesz je zablokować. Jak?

Facebook jest jedną z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Za jego pośrednictwem, użytkownicy serwisu dzielą się ze światem różnymi informacjami na swój temat. Na szczęście, jeśli nie mamy ciągot do ekshibicjonizmu w sieci, to w ustawieniach strony znajdziemy narzędzia, które pomogą nam dostosować widoczność poszczególnych elementów w zależności od naszych preferencji.

Jedną z najistotniejszych, dostępnych na Facebooku opcji, jest zamieszczanie zdjęć oraz ustawienie jednej, głównej fotografii (tzw. profilowej), dzięki której łatwiej będzie innym znaleźć nasz profil.

Niejednokrotnie, osoby bardziej ceniące swoją prywatność, ograniczają możliwość oglądania poszczególnych zdjęć i wiadomości na swój temat jedynie do grona znajomych. Jednak często bywa tak, że zmieniając ustawienia widoczności naszych albumów i obrazów, zwyczajnie zapominamy o fotografii głównej. Podpowiadamy, jak zablokować jego widoczność dla osób postronnych.

Zmiana widoczności zdjęcia profilowego na FB

Jeśli jesteśmy już zaznajomieni z Facebookiem, to ustawienie zdjęcia głównego jako prywatnego nie będzie problemem. Najpierw należy zalogować się na nasze konto. Na górze, na środku ekranu wyświetlą się dwa obrazy: większy - tło i mniejszy - zdjęcie główne.

W prawym dolnym rogu profilowego, znajduje się ikona przedstawiająca aparat fotograficzny. Musimy na niego kliknąć i wybrać „Wyświetl zdjęcie profilowe”.

Gdy otworzy się okno, nakierowujemy kursor na mały znaczek, przedstawiający glob i klikamy. W tym momencie pojawi się tabelka z wyborem ustawień prywatności, zaznaczamy odpowiadający nam podpunkt i gotowe.

Opcje wyboru nie ograniczają się jedynie do przedstawionej listy. Jeśli nasze preferencje są bardziej zróżnicowane to możemy zaznaczyć pozycję znajdującą się na samej dole listy i przejść do ustawień niestandardowych.

Powyższą instrukcję zmiany ustawień możemy zastosować także do innych zdjęć i decydować, kto ma dostęp np. do naszych pamiątek z imprez, których wolelibyśmy nie ujawniać m.in. szefowi lub rekruterom.

