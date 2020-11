Facebook - jak usunąć i przywrócić konto

Masz już dość swojej przygody z Facebookiem i chcesz usunąć konto, ale nie wiesz jak to sprawić? Podpowiadamy, co należy zrobić w takiej sytuacji, a także jak cofnąć swoją pochopną decyzję.

Już od wielu lat, na świecie prym wiodą internetowe portale społecznościowe. Jest to doskonałe rozwiązanie, gdy na co dzień jesteśmy zbyt zabiegani, aby zadbać o nasze kontakty towarzyskie lub nawiązywać nowe znajomości. Jest to też łatwa droga do zwiększenia swojej popularności oraz zasięgów, gdyż umożliwia nam dotarcie do znacznie większego grona odbiorców, niż byłoby to możliwe w „realu”.

Czasami jednak, przygoda z portalem okazuje się mniej ciekawa, niż nam się początkowo wydawało, bądź na popularności zyskuje inna platforma i tam właśnie postanawiamy przenieść nasz czas oraz zasoby. W takim wypadku pojawia się pewien problem, a mianowicie – jak usunąć konto? Podpowiadamy, jak wygląda ten zabieg na portalu Facebook.

Usuwanie zawartości profilu i danych logowania

Podczas usuwania konta z Facebooka pojawia się czasami wątpliwość, czy spowoduje to również automatyczne zniknięcie umieszczonych przez nas informacji. W końcu nikt chyba nie chciałby, aby jego dane pozostawały w sieci bez jego nadzoru i dostępu, utraconego po skasowaniu konta. Na szczęście, definitywne usunięcie profilu z portalu Facebook spowoduje także całkowite skasowanie jego zawartości, łącznie ze zdjęciami, filmami, postami i danymi.

Dlatego też, przed podjęciem odpowiednich czynności należy skopiować z niego wszystkie materiały, jakie chcemy zachować, gdyż potem nie będzie już takiej możliwości i znikną one na stałe. Podobnie należy zrobić z naszymi danymi Oculusa, jeśli logujemy się do niego za pośrednictwem Facebooka.

To samo dotyczy pozostałych portali, do których mieliśmy dostęp za pośrednictwem platformy, takich jak m.in. Pinterest czy Spotify. W celu kontynuacji korzystania z nich, przed usunięciem konta należy zmienić w ich ustawieniach sposób logowania.

Należy też pamiętać, że po utracie konta nie będziemy mieli również dostępu do Messengera z nim sparowanego, ani do dotychczasowych wiadomości, przesłanych za jego pośrednictwem.

Kasowanie konta z Facebooka

Sam proces kasowania profilu jest dość prosty i nie zajmuje dużo czasu. W pierwszej kolejności, musimy zalogować się na konto, które zamierzamy usunąć.

Następnie klikamy kolejno:

ikonę w prawym górnym rogu - Konto

Ustawienia i prywatność

Ustawienia

w kolumnie z lewej strony - Twoje informacje na Facebooku

Dezaktywacja i usuwanie

Usuń konto na stałe

Przejdź do usuwania konta

W tym momencie wystarczy już tylko kliknąć - Usuń konto, wprowadzić hasło i zaznaczyć - Kontynuuj. W tym momencie, proces kasowania profilu został zakończony.

Przywracanie konta na Facebooku

Chyba każdemu człowiekowi zdarzyło się choć raz w życiu żałować jakiejś decyzji, prawda? Biorąc pod uwagę, że skasowanie konta na Facebooku wiąże się z trwałą utratą dostępu do niego i jego całej zawartości, może być tak, że pożałujemy zbyt pochopnie podjętego postanowienia. Co wtedy? Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, Facebook umożliwił odzyskanie skasowanego konta.

Ponownie możemy cieszyć się swoim profilem

Jest to jednak możliwe jedynie w przeciągu trzydziestu dni od jego usunięcia (po tym terminie nie będzie już możliwości odwrotu). Jeśli w tym czasie postanowimy, iż chcemy nadal posiadać nasz profil to wystarczy, że zalogujemy się przy użyciu naszych wcześniejszych danych, czyli loginu i hasła. Następnie pojawi się komunikat, w którym trzeba zaznaczyć Anuluj usunięcie i gotowe.