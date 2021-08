Facebook na wojnie z Talibami

Facebook ogłosił, że nie dopuści do publikacji na łamach serwisu treści wspierających Talibów. W tym celu zatrudnił do współpracy zespół ekspertów ds. Afganistanu.

Zacznijmy od tego, że żadnego oficjalnego profilu Talibów być nie może, ponieważ w myśl amerykańskiego prawa jest to organizacja terrorystyczna i promowanie jej w jakikolwiek sposób jest zakazane na Facebooku, Instagramie oraz WhatsApp. Facebook deklaruje, że nie ocenia, czy władza w danym kraju (tu akurat ma na myśli Afganistan) jest legalna, czy nie, ale stosuje się do przepisów. Dlatego będzie monitorować sieć społecznościową pod kątem materiałów związanych z Talibami. Każdy, kto w jakikolwiek sposób będzie ich wspierać, spotka się z szybką reakcją, z zamknięciem konta włącznie.

Zatrudnieni eksperci doskonale znają języki dari i pasztuński, którymi posługują się mieszkańcy Afganistanu. Zapobiegnie to pisaniu zakazanych treści w tych językach. Nie podano co prawda, ile osób wchodzi w skład zespołu, ale wypada mieć nadzieję, że Facebook wyciągnął wnioski z poprzednich lat, kiedy to np. w 2018 roku w serwisie pojawił się zorganizowany hejt przeciwko mniejszości etnicznej Rohingja. Do monitorowania sytuacji zatrudniono 60 osób, które miały sprawdzać wszystko, co publikuje na ten temat... 18 milionów użytkowników.

Zobacz również:

Źródło: Neowin