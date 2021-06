Facebook nauczy się satyry

Czy spotkaliście się kiedyś z blokowaniem komentarzy za śmieszne, aczkolwiek "naruszające Standardy społeczności" memy? Facebook rozwiąże ten problem!

Facebook w poście na blogu ogłosiło, że będzie aktualizować swoje Standardy społeczności: "Dodamy informacje, które jasno określają, kiedy ludzie używają satyry jako części oceny pewnych treści. Ta zmiana pozwoli zespołom lepiej oceniać potencjalne naruszenia i kontrolować mowę nienawiści".

Taki cel pojawił się po tym, jak rada nadzorcza ustaliła, że Facebook niesłusznie usunął komentarz użytkownika, w którym on odniósł się do tureckiego rządu w memie o dwóch przyciskach. Rada Nadzorcza opisała to tak:

"Na tym memie twarz postaci z kreskówki była zastąpioną turecką flagą. Postać ta trzyma prawą rękę na głowie i wydaje się być spocona. Powyżej, w drugiej połowie podzielonego ekranu znajdują się dwa czerwone przyciski z odpowiednimi napisami w języku angielskim: "Ludobójstwo Ormian to kłamstwo" i "Ormianie byli terrorystami, którzy na to zasłużyli".

Facebook usunął post, powołując się na swoje Standardy społeczności, według których posty, które są skierowane do "ofiar poważnej krzywdy fizycznej lub emocjonalnej" będą usuwane. Później Facebook zdecydował, że w tym poście została użyta mowa nienawiści.

Rada nadzorcza w swoich rekomendacjach wskazała, że choć Facebook powiedział, że będzie robić wyjątki dla satyry, nie określił jednak w swoich wytycznych jak lub co kwalifikuje się jako satyra. Na to Facebook odpowiedział, że rozpocznie przegląd podobnych treści, które mogły zostać zablokowane oraz doprecyzuje swoje wytyczne.

Źródło: theverge.com