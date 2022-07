Facebook nie wymaga już podawania prawdziwych danych. I pozwala na pięć profili

Facebook przez lata wymagał podawania prawdziwych danych podczas zakładania konta. Jednak teraz zasady się zmieniają.

Facebook - należący obecnie do korporacji Meta - zmienia jedną ze swoich najstarszych zasad, którą jest wymóg podawania prawdziwych danych przy rejestracji. Co prawda nie był on nigdy ściśle przestrzegany, a ludzie podawali różne fikcyjne imiona i nazwiska, ale obecnie już oficjalnie nie trzeba tego robić. Czyli Meta zaakceptowała stan faktyczny i ogłosiła go jako swoją zasadę. Można i tak. Ale doszła także nowa rzecz - jedno konto umożliwia posługiwanie się maksymalnie pięcioma profilami. Skąd ta zmiana? Jak tłumaczy rzecznik prasowy Facebooka, Leonard Lam:

Zmiana została wprowadzona, aby pomóc w lepszym tworzeniu profili do zainteresowań i utrzymywania relacji. Dzięki temu łatwiej będzie odnaleźć się we współczesnym świecie

Choć nie trzeba podawać własnych danych i można korzystać z kilku kont, należy pamiętać, że każde z nich wymaga przestrzegania zasad ogólnych. Dotyczy to także znaków - nie ma możliwości stworzenia profilu z cyframi lub znakami specjalnymi. Ponadto dodatkowe profile nie mogą być wykorzystywane do tworzenia całkowicie odmiennej tożsamości, a więc jeśli np. ja tworzyłbym dodatkowe, każdy z nich musiałby być profilem męskim. Oczywiście to również da się w prosty sposób ominąć, tworząc fikcyjny profil żeński, a następnie kolejne profile tej samej płci.

Czyżby Facebook po latach zorientował się, że nie każdy ma ochotę podawać wszystkie dane na swój temat? Na to wygląda. Póki co nowe zasady będą obejmować "wybrane grupy" użytkowników, a jeśli Meta stwierdzi, że się sprawdzają, zostaną wprowadzone powszechnie. Pozostaje tylko zasadnicze pytanie - po co?

