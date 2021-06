Facebook odpowiedzialny za handel seksualny?

Facebook może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za handel seksualny. Sprawę bada Sąd Najwyższy w Teksasie.

W piątek Sąd Najwyższy w Teksasie orzekł, że Facebook może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za korzystanie z platformy społecznościowej przez handlarzy usług seksualnych. Houston Chronicle doniósł, że przeciwko serwisowi zostały już wniesione trzy pozwy z udziałem nastoletnich ofiar handlu ludźmi w celach seksualnych. Cała trójka była celem alfonsów działających za pośrednictwem Messengera. Gigant mediów społecznościowych został pozwany za niepodjęcie żadnych kroków w celu zapobiegnięciu handlowi na swojej platformie.

Prawnicy Facebooka bronili się paragrafem nawiązującym do tego, że to, co użytkownicy mówią w Internecie, nie jest tym samym, co mówi wydawca. Sąd nie zgodził się i stwierdził:

Nie rozumiemy paragrafu 230 jako tworzenia bezprawnej ziemi niczyjej w Internecie, w której państwa są bezsilne, aby nakładać odpowiedzialność na strony internetowe, które świadomie lub celowo uczestniczą w handlu ludźmi w Internecie.

Ofiary twierdzą, że były przygotowywane i rekrutowane na platformach, gdy miały zaledwie 14 lat. Według Houston Chronicle zostały zwabione przez alfonsów fałszywymi obietnicami miłości i lepszej przyszłości, a także nieprawdziwymi propozycjami pracy w modelingu. Annie McAdams, główna adwokatka ofiar powiedziała:

Wierzymy, że osoby, które przeżyły handel ludźmi w Teksasie, mogą ujawnić i pociągnąć do odpowiedzialności firmy, takie jak Facebook, które czerpią korzyści z przestępstw związanych z wyzyskiem.

Źródło: futurism.com