Facebook ogłasza nowe sposoby ochrony prywatności użytkowników

Facebook ogłosił, że jego celem na kolejną dekadę jest zapewnienie użytkownikom maksymalnej prywatności. Pokazał również nowe sposoby, którymi chce to zrobić.

Facebook a prywatność to temat-rzeka, o którym napisano już wiele. Zazwyczaj w dość negatywnym aspekcie - na przykład rok temu aplikacji FB zarzucono wydobywanie danych użytkowników. W październiku 2019 roku portal Marka Zuckerberga testował nową metodę szyfrowania, mającą zapewnić całkowitą ochronę przed szpiegowaniem rozmów głosowych i wideo poprzez Messengera, a na początku miesiąca wprowadził system powiadomień w sytuacji, gdy na konto użytkownika chce zalogować się aplikacja firmy trzeciej. Wczoraj podano kolejne sposoby ochrony prywatności. Pierwszy zostanie wprowadzony w najbliższych tygodniach, a jest nim rozszerzenie ilości i funkcjonalności opcji związanych z ustawieniami prywatności w ustawieniach konta. Hasłem promującym nowość jest: "Widzisz to - kontrolujesz to".

Ustawienia prywatności mają mieć także bardziej przyjazny design, co ułatwi korzystanie z nich osobom średnio znającym się na rzeczy. Następną nowością jest narzędzie Off-Facebook Activity - powinno być dostępne już dzisiaj. Ma być to baza danych dotyczących firm, które wyświetlają reklamy użytkownikowi. Można będzie za jego pomocą usunąć je z listy. Narzędzie to "ma wyznaczać nowy poziom przejrzystości i kontroli". Ponadto Facebook deklaruje większy nacisk na ochronę informacji prywatnych, a kolejne ku temu środki powinien zaprezentować w najbliższym czasie.