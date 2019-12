Facebook pozwoli zapisywać zdjęcia i wideo w Zdjęciach Google

W lipcu 2018 roku Facebook, Google i inne wielkie firmy podjęły współpracę w celu ułatwienia użytkownikom transferu danych pomiędzy serwisami online. Od dziś Facebook bierze w tym czynny udział, umożliwiając przesyłanie multimediów do Zdjęć Google.

Transfer danych odbywa się poprzez Data Transfer Project (DTP). Teraz każdy, kto zamieści na swoim koncie grafikę lub filmik, będzie mógł zapisać ją w Zdjęciach Google. Ma to oczywiście działać w obie strony i materiały zgromadzone w Zdjęciach będzie można przesyłać do Facebooka. Na razie funkcja ta jest dostępna pilotażowo dla mieszkańców Irlandii, a zostanie udostępniona globalnie do połowy przyszłego roku. Nie padło jednak ani słowo na temat tego, czy nowa funkcja wesprze także inne serwisy. Jak zapowiada Steve Satterfield, odpowiedzialny w Facebooku za prywatność danych: "muszą zostać ustalone jasne reguły, kto i co może transferować oraz kto odpowiada za bezpieczeństwo przesyłanych pomiędzy serwisami danych".

Narzędzie DTP użytkownicy mogą znaleźć w ustawieniach Facebooka, w zakładce "Twoje informacje na Facebooku". Jak na razie o zabezpieczeniach wiemy tylko tyle, że przesyłane pomiędzy serwisem a Zdjęciami dane są szyfrowane. Niezbędne jest także podanie hasła podczas łączenia. Narzędzie jest wciąż w fazie rozwoju, a program pilotażowy ma pomoc w wychwyceniu błędów, zanim zostanie ono udostępnione światu.