Facebook pracuje nad własnym smartwatchem

Choć Facebook to głównie sieć społecznościowa, okazuje się, że ma większe ambicje. Jaki będzie nowy smartwatch i kiedy możemy się go spodziewać?

Z raportu The Verge wynika, że firma zajmująca się mediami społecznościowymi i oprogramowaniem, chce zacząć działać także w dziedzinie technologii. Smartwatch, na którym trwają prace ma pojawić się latem przyszłego roku.

Smartwatch Facebooka ma posiadać nowoczesny, inteligentny wyświetlacz z dwoma aparatami, które mają być używane nie tylko w celach fotograficznych, ale i w wykonywaniu rozmów wideo w systemie wideokonferencyjnym o nazwie Portal, który uruchomiła firma. Do tego używana będzie przednia kamera, tylna zaś ma rejestrować materiał w rozdzielczości 1080p.

Facebook prowadzi również rozmowy z innymi firmami, które mogłyby pomóc w tworzeniu akcesoriów do smartwatcha. Czy plan się uda i urządzenia stanie się hitem? To się okaże. Póki co, oprócz systemu Portal, Facebook opracował zestawy słuchawkowe VR.

Źródło: geeky-gadgets.com