Facebook pracuje nad własnym systemem operacyjnym ze wsparciem dla AR

Jak donosi TechCrunch, na liście pracowników Facebooka znalazł się Mark Lucovsky - jeden ze współtwórców Windows NT. Jego zadaniem jest pomoc w stworzeniu nowego systemu operacyjnego.

Facebook chce uniezależnić się od Androida, Windows i iOS, a jednocześnie zwiększyć swoją obecność w przestrzeni "rzeczywistości rozszerzonej". Kiedyś już taka próba została podjęta - ale kto dzisiaj pamięta HTC First? Ponadto w 2013 roku pracowano nad projektem "Oxygen", mającym umożliwiać dystrybucję aplikacji na Androida z pominięciem Play Store. Jak wiemy dzisiaj, projekt ten poniósł porażkę jeszcze przed ukończeniem. Teraz gigant społecznościowy znowu próbuje swoich sił i ma bardzo poważne zamiary - w miejscowości Burlingame otwarto nowy biurowiec, przeznaczony wyłącznie do rozwoju i wdrażania AR oraz VR. Jak krótko podsumowuje sprawę Andrew Bosworth, wiceszef działu oprogramowania Facebooka: "chcemy zapewnić sobie miejsce u przyszłych pokoleń. Myślimy, że nie możemy zaufać pod tym względem rynkowi, więc musimy zająć się tym sami".

Biurowiec ma powierzchnię ponad 21 tysięcy metrów kwadratowych, a na co dzień ma pracować tam ok. 4 tys. osób. Ma być także punktem sprzedażowym autoryzowanych przez Facebooka zestawów do VR i AR. Wiemy, że będą tam zestawy produkowane przez Oculus, ale prawdopodobnie pojawią się również inteligentne okulary, powstałe we współpracy z marką Ray-Ban. Jak zdradził Bosworth, Facebook chce opracować inteligentny system, który pozwoli urządzeniom rozpoznawać słowa, o których... myśli użytkownik. Ponoć jest już gotowy interfejs, umożliwiający odczytywanie myśli prosto z mózgu, ale ma póki co wielkość sporej lodówki. Aby został użyty w zestawie AR lub VR, musi mieć kompaktowe rozmiary. Dlatego jest to na razie raczej daleka przyszłość.

Warto zauważyć, że rynek rzeczywistości rozszerzonej zaczyna powoli nabierać rozpędu. Być może przyczyniły się do tego sukcesu gier korzystających z tego rozwiązania, jak Pokemon GO czy Minecraft Eart. Czy kolejna dekady przyniesie jej upowszechnienie? To prawdopodobne.