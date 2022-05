Facebook prezentuje następcę Oculus Quest - Metaverse na wyciągnięcie ręki

Facebook, po zmianie nazwy firmy na Meta, celuje w rozwinięcie swojego pomysłu na Metaverse. Pomóc w tym mają nowe gogle VR - Project Cambria.

Fot. Meta

Koncepcja Metaverse wydaje się być najważniejszą dla przyszłości Facebooka, szczególnie po zmianie nazwy firmy na Meta. W przyspieszeniu tej przyszłości Facebookowi ma pomóc wykupienie firmy Oculus, która stworzyła znane gogle VR: Oculus Rift i Oculus Quest. Facebook, budując na tym doświadczeniu, ma zamiar wprowadzić na rynek nowy rodzaj flagowych gogli VR.

Project Cambria - hybrydowe gogle VR i AR

Project Cambria, zwana też przez niektórych Oculus Quest Pro, to nadchodzący produkt od Facebooka, który został niedawno zaprezentowany. W krótkim wideo nagranym przez szefa firmy, Marka Zuckerberga, dostaliśmy pokaz możliwości nadchodzącego urządzenia. Jest to kompletnie nowa koncepcja gogli VR, która ma za zadanie łączyć VR z AR. Oznacza to, że gogle te będą mogły nie tylko wprowadzić nas do całkowicie wirtualnego świata, ale także przenosić wirtualne rzeczy do naszej rzeczywistości. Wszystko to dzięki możliwości przepuszczania nagrań z przednich kamer do wewnętrznych ekranów, co umożliwi bezproblemowe przechodzenie między AR i VR. Według producenta jest to znaczący krok w przybliżaniu koncepcji Metaverse do urzeczywistnienia.

Zobacz również:

Project Cambria - specyfikacja

Od najnowszych, flagowych gogli VR od Mate możemy spodziewać się najmocniejszej specyfikacji. Sercem gogli mają być dwa ekrany wykonane w technologii miniLED, których częstotliwość odświeżania ekranu osiągnie aż 120 Hz. Ponadto okulary powinny mieć przynajmniej 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Spodziewamy się także, że Qualcomm dostarczy do nich nową generację procesora dedykowanego produktom VR: następcę procesora Snapdragon XR2. Możliwe jest także, że Facebook sam zajmie się produkcją swojego nowego procesora!

Project Cambria - premiera i cena

Premiera Project Cambria jest tuż za rogiem. W wideo opublikowanym na swoim Instagramie Mark Zuckerberg potwierdza, że urządzenie powinno pojawić się na sklepowych półkach jeszcze w 2022 roku. Przecieki z innych źródeł również wskazują, że Facebook ma zamiar wydać gogle w czwartym kwartale 2022 roku, najlepiej przed świętami.

Cena nowych. hybrydowych gogli może być dość wysoka. Ma to być flagowy produkt, który będzie otwierał furtkę do połączenia koncepcji AR i VR. Ze względu na to przecieki twierdzą, że firma ma zamiar ustalić oficjalną cenę urządzenia na $799. Będzie to oznaczało, że w Polsce kupimy je za przynajmniej 3600 zł, jednak należy pamiętać, że do tej ceny dojdą jeszcze podatki, co może zdecydować o jej podwyższeniu.