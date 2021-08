Facebook: problem z prywatnością bedzie nareszcie naprawiony?

Aktualizacja wskazuje na to, że problem z prywatnością zostanie naprawiony. W serwisie pojawi się szyfrowanie end-to-end!

Facebook wprowadził szyfrowanie end-to-end dla audio i wideo połączeń. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tym, jak to działa - chodzi o to, że klucze do odszyfrowania wiadomości są na urządzeniach obu stron. Oznacza to, że wiadomość staje się odszyfrowana tylko wtedy, gdy dociera do odbiorcy. Nawet jeśli wiadomość została przechwycona, hakerzy nie będą mogli jej odczytać.

Facebook dodaje: "Zaczniemy testować szyfrowanie end-to-end dla czatów grupowych, w tym głosowych i wideo połączeń dla użytkowników, którzy już mają istniejący wątek czatu. Rozpoczniemy również prace nad zapobieganiem niechcianym interakcjom".

Co ciekawe, wcześniej Facebook ogłosił, że szyfrowanie end-to-end dla wiadomości wysyłanych w Messengerze może nie pojawić się do 2022 roku. Jednak udało im się włączyć tę funkcję dla rozmów wideo już teraz. Więc z niecierpliwością czekamy, by takie szyfrowanie było dostępne dla wszystkich użytkowników niezależnie od typu wysyłanych wiadomości.

Źródło: ubergizmo.com