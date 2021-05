Facebook próbuje przestraszyć użytkowników iOS

Niedawno Apple zmusiło aplikacje do wyświetlania powiadomienia z pytaniem, czy chcesz, aby aplikacja śledziła co robisz w sieci.

Facebook może być z tego powodu niezadowolony, ponieważ zarabia na śledzeniu swoich użytkowników.

Jak zauważył były starszy doradca Białego Domu, Ashkan Soltani, Facebook próbuje przestraszyć swoich użytkowników - zarówno w aplikacji Facebook, jak i na Instagramie.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.



“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A