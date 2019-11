Facebook również próbował kupić Fitbita

Najnowsze informacje wskazują, że Facebook również był zainteresowany zakupem Fitbit'a.

Nie tak dawno cały świat obiegła informacja, że Google udało się zakupić Fitbit'a za oszałamiającą kwotę 2,1 mld dolarów. Wielu użytkowników korzystających z urządzeń tej firmy było rozczarowanych. Niektórzy z nich powiedzieli nawet, że w związku ze zmianami zastanawiają się nad zamianą swoich urządzeń Fitbit na inne rozwiązania. Najcześciej wymieniany był Apple Watch.

Informacje te zachęciły również osoby bardzo dbające o swoją prywatność oraz zwolenników anty monopolu do wysłania specjalnego pisma do Federalnej Komisji Handlu. Uzasadniano w nim, że transakcja ta da Google jeszcze większą ilość danych wrażliwych dotyczących użytkowników. Działanie to ma się przełożyć na jeszcze większą dominację wyszukiwarkowego giganta na rynku.

Internauci proponują, aby transakcja została anulowana. Najnowsze informacje pochodzące z archiwum SEC wskazują, że również Facebook planował kupić Fitbit'a. Co ważne mało brakowało, a to Facebook stałby się właścicielem firmy produkującej smartwatche i fitness trackery. Cena zaproponowana przez firmę Zuckerberga to 7,3 dolara za akcję. Przypominamy, ze Google ostatecznie zapłaciło 7,35 dolara za akcję.

Innymi słowy okazuje się, że dwie gigantyczne firmy technologiczne przetwarzające dane chciały nabyć Fitbit'a. Przedstawiciele wysokiego szczebla spotykali się kilkukrotnie, aby omówić branżę akcesoriów sportowych oraz możliwość lepszego wykorzystania jej potencjału.

W tym momencie wiele osób przypomina sobie historię startupu Pebble, który został wchłonięty przez Fitbit'a. Z czasem po nabyciu własności intelektualnych wsparcie dla wyprodukowanych zegarków zostało zakończone.

Facebook w chwili obecnej nie jest już zainteresowany zakupem Fitbit'a. Zarówno Google, jak i Facebook w dużej mierze zarabiają dzięki zgromadzonym danym. Po ostatnich wpadkach z Facebook'iem może okazać się, że lepszym wyborem jest Google. Akta sądowe ukazały, że polityka prywatności została skonstruowana tak, aby wykorzystać przewagę nad konkurencją dzięki posiadanym informacją.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze co z najnowszym zakupem zrobi Google. Możliwe, że oprogramowanie Fitbit'a zostanie zaimplementowane do Wear OS. Inną opcją jest rozpoczęcie produkcji Pixel Watch lub zegarków z Wear OS przez Fitbit. Dzięki temu zakupowi Google pozyskało ogromną ilość danych wrażliwych, ale także świetną platformę sprzętowej, której brakowało w Mountain View.

