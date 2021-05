Facebook sprawdzi, czy udostępniasz przeczytaną treść

Kolejna innowacja ma na celu upewnienie się, czy wiesz, co właściwie udostępniasz. I przy okazji upewnić FB, że klikasz w zamieszczane tam linki.

Każdy, kto posiada konto na Facebooku, z pewnością nieraz udostępniał treści zamieszczone na innych profilach - zarówno prywatnych, jak i różnych stron oraz witryn (choćby i PC World). Zazwyczaj udostępniamy treści w jakiś sposób dla nas ciekawe lub takie, którymi chcemy zwrócić uwagę znajomych na jakieś wydarzenie. Jednak włodarze Facebooka doszli do wniosku, że bardzo często ludzie udostępniają wpisy w ciemno, nie zapoznając się z treścią, w sugerując tylko tytułem lub krótkim opisem. I właśnie testuje zmiany, które za jakiś czas wejdą w życie.

A na czym polegają? Otóż gdy algorytmy sieci społecznościowej wykryją, że chcesz udostępnić link do treści zewnętrznych bez uprzedniego kliknięcia na niego, pojawi się przypomnienie i wyjaśnienie, że takie dzielnie się treścią może sprawić, że pominiesz kilka kluczowych faktów. Możesz kliknąć na link do artykułu lub nadal udostępniać go bez czytania. Facebook nie jest pierwszym serwisem, który tak robi - podobny mechanizm ma Twitter. W jego przypadku po wprowadzeniu takiego rozwiązania klikalność artykułów podskoczyła o 40%. Dla witryn, które przekładają ilość odsłon na zyski z reklam, to bardzo ważne.

Oczywiście nie ma gwarancji, że po wprowadzeniu mechanizmu na Facebooka stanie się tak samo. Może być to jednak praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu ludzie nie będą komentować tekstu wyłącznie na bazie tego, co wyczytają w nagłówku.

Źródło: The Next WebGrafika:Tracy Le Blanc/Pexels