Facebook testuje desktopowy tryb ciemny

Firma udostępnia nową opcję dla wybranych użytkowników.

Facebook zaczyna udostępniać nową funkcję dla wybranych użytkowników. Mogą oni uruchomić tryb ciemny w obrębie przeglądarkowej wersji witryny. Facebook nazywa nową funkcjonalność jako Facebook Design.

Firma obiecuje “prostsze doświadczenie z serwisem Facebook” z takimi zmianami jak większy tekst oraz czystszy wygląd bez zbędnych rozpraszaczy. Usługa zapamięta także, gdzie użytkownik skończył przeglądać swoją tablicę (News Feed) nawet, jeżeli przejdzie on w inne miejsce lub uruchomi gre. Po powrocie News Feed nie zostanie przeładowany, a powróci do ostatniej pozycji. To zmiana, na którą część użytkowników czeka od lat.

Android Police jako pierwszy portal doniósł, że wybrani użytkownicy zaczęli dostawać powiadomienia w oknach dialogowych informujące o aktualizacji platformy. Główną nowością jest wspomniany wcześniej tryb ciemny, z którego można już korzystać.

Pierwsi użytkownicy opublikowali zdjęcia porównawcze na Twitterze.

Tryb ciemny jest jedną z najnowszych zmian w obrębie UX - interfejsu użytkownika. Obecnie trwa moda na budowanie ciemnych aplikacji. Stosowne opcje zostały już również zaimplementowane w systemie Android oraz iOS. Motyw ciemny może sprawić, że urządzenia wyposażone w ekrany typu OLED/AMOLED będą zużywać mniej energii, co przełoży się na dłuższy czas pracy pomiędzy ładowaniami.