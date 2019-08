Facebook testuje tryb ciemny

Tryb ciemny jest pożądany przez wiele osób w różnych sytuacjach - od obsługi systemu operacyjnego po przeglądanie sieci. Facebook testuje mocno swoją "ciemną wersję".

Tryb ciemny to nie tylko ulga dla oczu, ale również i oszczędność energii na urządzeniach mobilnych. W wielu przypadkach poprawia także estetykę przeglądanych stron i ułatwia czytanie. Dlatego coraz więcej deweloperów zdecydowało się na wprowadzenie do swoich witryn i aplikacji tych stron, w tym najwięksi - jak Google, Microsoft, Twitter. Teraz Facebook ogłosił, że pracuje nad nim w swojej aplikacji na system Android. A konkretnie ogłosiła to inżynier Jane Manchun Wong, publikując na swoim Twitterze pierwsze zrzuty ekranów z jego użytkowania w praktyce. Jak podaje, jest on dopiero we "wczesnej fazie" i dlatego nie wszystkie elementy są przez niego obsługiwane.

Facebook is working on Dark Mode for mobile



I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz



Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 sierpnia 2019

Jak dotąd tryb ciemny został wprowadzony tylko w Messengerze, we WhatsApp można korzystać z szarego. Niestety, nie mamy pojęcia, kiedy finalne prace dobiegną do końca, ale ponieważ jest to wczesny etap prac, minie z pewnością jeszcze kilka miesięcy, zanim użytkownicy Facebooka będą mogli korzystać z niego na co dzień.