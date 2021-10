Facebook: treści celebrytów na Instagram wywołują negatywne uczucia

Wyniki wewnętrznych badań Facebooka na temat wpływu kultury celebrytów online zostały ujawnione w piątek. Czyi fani czują się najmniej pewnie w internecie?

Według Facebooka, niektóre aplikacje szkodzą zdrowiu psychicznemu młodych użytkowników. Badania zatytułowane "Społeczne porównanie na Instagramie" opierają się na rozmowach z 100.000 osób w marcu i kwietniu 2020 roku w dziewięciu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Australii i Brazylii. Zgodnie z wynikami tych badań, fani takich gwiazd mediów społecznościowych jak Kim Kardashian, Justin Bieber i Charli D'Amelio doświadczają więcej negatywnych uczuć na temat swojej samooceny.

fot. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo fot. REUTERS/Mario Anzuoni

Rzecznik Facebooka Kevin McAlister powiedział, że respondenci badania nie zostali poproszeni o wskazanie konkretnych kont, ale badacze stwierdzili, że konta celebrytów były "najczęściej oglądanymi kontami tych, którzy powiedzieli, że doświadczyli negatywnego porównania społecznego na Instagramie". Naukowcy z Facebooka nie badali, czy to właśnie wymienione konta celebrytów doprowadziły do powstawania negatywnych uczuć, jednak zwrócili uwagę na to, że firma może współpracować z gwiazdami w celu zmniejszenia negatywnego wpływu.

Zobacz również:

Badacze Facebooka odkryli, że oglądanie większej ilości treści o celebrytach w Instagramie wiązało się ze wzrostem negatywnych porównań. Okazało się też, że prawie połowa treści, które ludzie widzą na Instagramie pochodzi od celebrytów. Z drugiej strony, obserwujący kont Ellen DeGeneres ( z The Ellen Show), amerykańskiego aktora Willa Smitha i brazylijskiego piłkarza Neymara czuli się najmniej dotknięci problemem.

Polecamy: Instagram przechowuje twoje dane, nawet jeżeli je usuniesz

Źródło: reuters.com