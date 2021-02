Facebook usunął ponad 1 milion postów na temat Covid-19

Portale Facebook oraz Instagram usunęły już ponad milion postów na temat pandemii koronawirusa. Wszystko w ramach walki z dezinformacją.

Świat już od wielu miesięcy zmaga się z jednym z największych kryzysów w historii, którego powodem jest wciąż panująca pandemia koronawirusa. Wywoływana przez niego choroba Covid-19 nie tylko kosztowała zdrowie i życie już milionów ludzi, ale spowodowała też liczne problemy w pozostałych sektorach funkcjonowania, m.in. pod względem gospodarczym czy społecznym. Naturalne więc, że na tym właśnie w głównej mierze skupiają się działania rządów, organizacji, a nawet poszczególnych osób prywatnych. Niestety przy każdej, nawet największej tragedii mogą się zlecieć przysłowiowe sępy czyli osoby, które chcą na niej skorzystać i nie inaczej jest w tym przypadku.

Walka z dezinformacją trwa także w Polsce

Czy to dla zysku, dla sławy, czy ze zwyczajnego braku podstawowej wiedzy osoby takie sieją ogólną dezinformację. Trzeba wiedzieć, że nie jest to problem błahy, ponieważ ludzie wierzący w wyssane z palca teorie spiskowe mogą takie zachowania przypłacić nawet zdrowiem czy życiem. Stwierdzenie to wydaje się na wyrost? Jak inaczej jednak nazwać sytuację, w której ktoś uwierzy w skrajne tezy o tym, iż np. pandemia to wymysł (a niejednokrotnie takie stwierdzenia padały nawet ze strony osób popularnych) i na podstawie tych wymyślonych lub przeinaczonych wiadomości postanowi się nie szczepić lub zaniechać leczenia w przypadku zdiagnozowania Covid-19? Jak więc widać, jest to wyjątkowo groźne zjawisko, z którym trzeba walczyć.

Wiceprezes Facebooka ds. Uczciwości# - Guy Rosen

Facebook vs dezinformacja na temat Covid

Z takiego samego założenia wychodzą także liczne prywatne przedsiębiorstwa, w tym serwis Facebook oraz należący do firmy Instagram. Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych, wiceprezes Facebooka ds. Uczciwości - Guy Rosen ujawnił, iż z obydwu serwisów w ciągu ostatnich trzech miesięcy usunięto aż ponad 1 milion postów. Jak wyjaśnił, były to treści związane z sianiem dezinformacji na tematy związane z pandemią, w tym m.in. rzekome metody leczenia i środki zapobiegające chorobie Covid-19, a także fałszywe teorie na temat źródeł pandemii. Z Facebooka usuwane także są treści szkalujące szczepionki oraz zasadność ich przyjmowania. W dalszej walce z takimi treściami ma pomóc wprowadzona niedawno, nowa polityka względem takich wpisów.

Zaczniemy natychmiast egzekwować tę politykę, ze szczególnym naciskiem na strony, grupy i konta, które naruszają jej zasady i będziemy nadal rozszerzać nasze egzekwowanie w nadchodzących tygodniach” - Guy Rosen

Guy Rosen zastrzegł także, iż podmioty stale powielające zamieszczanie takich treści muszą liczyć się także z całkowitą utratą konta na serwisie. Nie oznacz to jednak, że opisy osobistych przeżyć czy opinia własna użytkowników będą również kasowane, a chodzi głównie o przypadki podawania fałszywych informacji. W tym celu Facebook współpracuje m.in. z zewnętrznymi ekspertami z poszczególnych dziedzin.

Jeśli posiadacie profile zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie to podpowiadamy, jak możecie połączyć oba konta.