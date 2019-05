Facebook usunął w ciągu kwartału 2,1 miliarda fałszywych kont

Opublikowany dziś przez FB raport pokazuje, że walka z fałszywymi kontami w najpopularniejszej sieci społecznościowej świata to zadanie wymagające czujności 24 godziny na dobę.

Raport podaje, że od 1 stycznia do 31 marca 2019 usunięto 2,1 miliarda fałszywych kont. To dwukrotny wzrost w porównaniu z ostatnim kwartałem 2018, kiedy to zlikwidowany ich 1,8 miliarda. Nie oznacza to jednak, że wcześniej było ich mniej - po prostu ulepszono system odpowiedzialny za ich wykrywania i jest teraz bardziej skuteczny. Liczba fałszywych kont dorównuje niemal liczbie prawdziwych, których mamy ponad 2,38 miliarda. Tylu właśnie użytkowników wykazuje aktywność przynajmniej raz w miesiącu. Choć większość fałszywych kont jest nieszkodliwa, wiele z nich zostało stworzonych w celach spamowania, a pewien procent zajmował się pośrednictwem w sprzedaży narkotyków i broni. Jak zauważył Alex Schultz, szef działu analityki Facebooka, częstą sytuacją jest tworzenie kilkudziesięciu kont przez jedną osobę - dzięki temu namierzając jedno, ma się od raz jak na dłoni pozostałe.

Facebook pochwalił się także wysoka skutecznością w blokowaniu nielegalnych treści. Zaimplementowane do serwisu mechanizmy blokują ponad 96% treści związanych z nagością, 99,2% treści sugerujących pedofilię, a wykrywalność spamu wynosi 99,9%. Nieco gorzej radzi sobie z mowa nienawiści - 65,4% oraz tematami związanymi z bronią palną - 69,9%.