Facebook usuwa mechanizm rozpoznawania twarzy

Technologia rozpoznawania twarzy budzi kontrowersje, a teraz Parlament Europejski zakazał używania jej w publicznej przestrzeni. Facebook nie czekał - wyłączył ją już teraz.

Jak do tej pory można było wybrać na Facebooku opcję rozpoznawania twarzy. Wówczas mechanizmy sieci społecznościowej skanowały fotografie i materiały wideo, aby można było oznaczyć na nich znajomych użytkowniczki/użytkownika. Dodatkowe funkcje umożliwiały na przykład znalezienie konkretnej osoby, która nie została otagowana, a także informowano, jeśli inny użytkownik oznaczył Cię na zdjęciu. Teraz już nie będzie to możliwe - technologia rozpoznawania twarzy została na dobre wyłączona, a przechowywane na serwerach informacje skasowane.

Ze strony Facebooka jest to czysty pragmatyzm i dobre wyczucie kierunku zmian. Technologia face recognition wywołuje już od samego początku zamieszanie, zaś poszczególne kraje ograniczają ją w ten czy inny sposób. Jak można przeczytać w oświadczeniu FB, mechanizm będzie wyłączony dopóki sytuacja nie zostanie jasno określona przez prawo i przepisy. Nie oznacza to jednak, że zostanie zarzucona - Facebook zaznacza, że pozostanie dostępna dla niektórych funkcji - jak odblokowywanie urządzeń, logowanie się twarzą do FB czy weryfikacja tożsamości przy produktach finansowych.

Ciąg dalszy prędzej czy później z pewnością nastąpi.

Źródło: TechSpot