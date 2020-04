Facebook wprowadza tryb cichy - abyście mogli się wyciszyć

Facebook wprowadza tryb cichy, aby nie przeszkadzać użytkownikom w nieodpowiednich na to momentach. Nowe rozwiązanie pozwoli na wyciszanie alertów aplikacji w określonych godzinach.

Reakcja Facebook'a jest spowodowana natłokiem informacji, którymi jesteśmy bombardowani od początku wybuchu epidemii. Koronowirus wywołał potężną falę stresu, która przełożyła się na nasze samopoczucie.

Jakiś czas temu Facebook wprowadził do aplikacji porady i informacje udostępnione przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Kolejnym krokiem jest właśnie Tryb cichy.

Tryb cichy nie ma wielu funkcji, ale dzięki temu jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Dedykowana opcja pozwala wybrać nam przedziały godzin, w których tryb ma być aktywny. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia go indywidualnie na poszczególne dni. Dzięki temu możliwe będzie spersonalizowanie całego tygodnia, zależnie od indywidualnych godzin nauki czy pracy.

Dodatkowo tryby oferuje użytkownikom wykresy aktywności: ile czasu spędzali w poszczególnych dniach w aplikacji, ile razy włączyli i wyłączyli aplikację oraz ile ze spędzonego czasu było w nocy, a ile za dnia.

Tryb cichy teoretycznie jest już dostępny, ale może upłynąć jeszcze kilka tygodni zanim zacznie działać u wszystkich. Facebook liczy na to, że już w maju funkcja trafi do wszystkich użytkowników iOS. Dostarczenie jej do wszystkich urządzeń z Androidem powinno potrwać do czerwca.

